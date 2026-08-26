https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/israilden-lubnanin-guneyine-saldirilar-es-savan-bolgesine-sizma-1108245451.html

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar: 'Es-Savan bölgesine sızma'

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar: 'Es-Savan bölgesine sızma'

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgede hava ve kara saldırıları... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T04:30+0300

2026-08-26T04:30+0300

2026-08-26T04:30+0300

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye bölgelerindeki beldeleri hedef aldı.Saldırıların yanı sıra bölgede arazi tahribatı, toprak barikatların kurulması ve askeri araç hareketliliği yaşandı. Çok sayıda noktada yangın çıkarken, İsrail'e ait mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir Lübnanlı yaralandı.Sur'da hava saldırıları ve patlamalarİsrail savaş uçakları Sur kentinde Mansuri, Tayr Harfa, Mecdelzun, Vadi Hasan ve Tayr Debba'yı hedef aldı.Merciiyyun'da bombardıman ve yangınlarMerciiyyun bölgesinde İsrail ordusu Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerini bombaladı, Beni Haiyan beldesini ise topçu ateşine tuttu.Bombardıman sırasında bölgede askeri araç hareketliliğinin yanı sıra kazma ve yakma faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. İsrail topçusunun Hamamas Tepesi'nin altındaki Merciiyyun Ovası'nı hedef almasının ardından bölgede yangın çıktı.İsrail savaş uçakları ayrıca Deyr Meymas'ta Litani Nehri yatağını vurdu. Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail güçleri ise kavşaklara toprak barikatlar kurdu.Bint Cubeyl ve Nebatiye de hedef alındıBint Cubeyl bölgesinde Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşine tutuldu. Hillet Haris bölgesinden ilerleyen askeri araçlara ise ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.Nebatiye kentinde İsrail ordusu, Zavtar eş-Şarkiyye saldırıya uğradı. Ayrıca Davhat Kefr Rumman yolunda bir araç İHA saldırısıyla hedef alındı ve Meyfedun'daki es-Savvan Tepesi'ne İsrail askerlerinin sızdığı bildirildi.Saldırılarda bilançoLübnan makamlarının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guney-koridor-kapatildi-1108244852.html

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ortadoğu, i̇srail, lübnan, sur, lübnan resmi haber ajansı (nna)