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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/israilden-lubnanin-guneyine-saldirilar-es-savan-bolgesine-sizma-1108245451.html
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar: 'Es-Savan bölgesine sızma'
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar: 'Es-Savan bölgesine sızma'
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgede hava ve kara saldırıları... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T04:30+0300
2026-08-26T04:30+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
sur
lübnan resmi haber ajansı (nna)
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye bölgelerindeki beldeleri hedef aldı.Saldırıların yanı sıra bölgede arazi tahribatı, toprak barikatların kurulması ve askeri araç hareketliliği yaşandı. Çok sayıda noktada yangın çıkarken, İsrail'e ait mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir Lübnanlı yaralandı.Sur'da hava saldırıları ve patlamalarİsrail savaş uçakları Sur kentinde Mansuri, Tayr Harfa, Mecdelzun, Vadi Hasan ve Tayr Debba'yı hedef aldı.Merciiyyun'da bombardıman ve yangınlarMerciiyyun bölgesinde İsrail ordusu Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerini bombaladı, Beni Haiyan beldesini ise topçu ateşine tuttu.Bombardıman sırasında bölgede askeri araç hareketliliğinin yanı sıra kazma ve yakma faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. İsrail topçusunun Hamamas Tepesi'nin altındaki Merciiyyun Ovası'nı hedef almasının ardından bölgede yangın çıktı.İsrail savaş uçakları ayrıca Deyr Meymas'ta Litani Nehri yatağını vurdu. Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail güçleri ise kavşaklara toprak barikatlar kurdu.Bint Cubeyl ve Nebatiye de hedef alındıBint Cubeyl bölgesinde Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşine tutuldu. Hillet Haris bölgesinden ilerleyen askeri araçlara ise ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.Nebatiye kentinde İsrail ordusu, Zavtar eş-Şarkiyye saldırıya uğradı. Ayrıca Davhat Kefr Rumman yolunda bir araç İHA saldırısıyla hedef alındı ve Meyfedun'daki es-Savvan Tepesi'ne İsrail askerlerinin sızdığı bildirildi.Saldırılarda bilançoLübnan makamlarının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guney-koridor-kapatildi-1108244852.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, sur, lübnan resmi haber ajansı (nna)
ortadoğu, i̇srail, lübnan, sur, lübnan resmi haber ajansı (nna)

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar: 'Es-Savan bölgesine sızma'

04:30 26.08.2026
© REUTERS Stringerİsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu
İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© REUTERS Stringer
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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgede hava ve kara saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir Lübnanlı, İsrail mühimmat kalıntısının patlaması sonucu yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye bölgelerindeki beldeleri hedef aldı.
Saldırıların yanı sıra bölgede arazi tahribatı, toprak barikatların kurulması ve askeri araç hareketliliği yaşandı. Çok sayıda noktada yangın çıkarken, İsrail'e ait mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir Lübnanlı yaralandı.

Sur'da hava saldırıları ve patlamalar

İsrail savaş uçakları Sur kentinde Mansuri, Tayr Harfa, Mecdelzun, Vadi Hasan ve Tayr Debba'yı hedef aldı.

Merciiyyun'da bombardıman ve yangınlar

Merciiyyun bölgesinde İsrail ordusu Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerini bombaladı, Beni Haiyan beldesini ise topçu ateşine tuttu.
Bombardıman sırasında bölgede askeri araç hareketliliğinin yanı sıra kazma ve yakma faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. İsrail topçusunun Hamamas Tepesi'nin altındaki Merciiyyun Ovası'nı hedef almasının ardından bölgede yangın çıktı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Deyr Meymas'ta Litani Nehri yatağını vurdu. Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail güçleri ise kavşaklara toprak barikatlar kurdu.

Bint Cubeyl ve Nebatiye de hedef alındı

Bint Cubeyl bölgesinde Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşine tutuldu. Hillet Haris bölgesinden ilerleyen askeri araçlara ise ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.
Nebatiye kentinde İsrail ordusu, Zavtar eş-Şarkiyye saldırıya uğradı. Ayrıca Davhat Kefr Rumman yolunda bir araç İHA saldırısıyla hedef alındı ve Meyfedun'daki es-Savvan Tepesi'ne İsrail askerlerinin sızdığı bildirildi.

Saldırılarda bilanço

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.
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