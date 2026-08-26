https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guney-koridor-kapatildi-1108244852.html
İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Güney koridor kapatıldı'
İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Güney koridor kapatıldı'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’ndaki güney koridorun kapatıldığını ve geçici taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T01:24+0300
2026-08-26T01:24+0300
2026-08-26T01:24+0300
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i̇ran
umman
hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek, güney koridorun kapatıldığını söyledi.İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, söz konusu güzergahın geçici olduğunu ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini söyledi.Garibabadi şu ifadeleri kullandı:Bazı ABD'li yetkililerin, mayınların temizlendiği, bazılarının da temizlenmesi için gemi gönderileceği yönündeki açıklamalara ilişkin soru üzerine Garibabadi, şu yanıtı verdi:ABD'nin mayın tarama gemileri gönderme planlarına tepki gösteren Garibabadi, şöyle konuştu:Garibabadi, İran ile Umman arasında bugün varılan mutabakatların metninin yayımlanmayıp basın açıklaması yapılmasının nedeninin ise, Tahran yönetiminin henüz herhangi bir taahhütte bulunmamış olmasından kaynaklandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/trump-uzay-gucumuzle-bogazin-her-santimetrekaresini-izliyoruz-1108238570.html
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i̇ran, umman, hürmüz boğazı
i̇ran, umman, hürmüz boğazı
İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Güney koridor kapatıldı'
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’ndaki güney koridorun kapatıldığını ve geçici taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde belirlendiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek, güney koridorun kapatıldığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, söz konusu güzergahın geçici olduğunu ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini söyledi.
Garibabadi şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir adım atılmadan önce ABD, ihlal ettiği tüm taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmelidir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ancak tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'in durumunun çözüme kavuşturulması karşılığında gerçekleşecektir."
Bazı ABD'li yetkililerin, mayınların temizlendiği, bazılarının da temizlenmesi için gemi gönderileceği yönündeki açıklamalara ilişkin soru üzerine Garibabadi, şu yanıtı verdi:
"Eğer ABD mayınların tamamen temizlendiğini iddia ediyorsa neden bir ABD gemisi geçiş yapmıyor? Eğer temizlediler ise neden geçmiyorlar? İran'dan başka kimse bu mayınların yerini bilmiyor."
ABD'nin mayın tarama gemileri gönderme planlarına tepki gösteren Garibabadi, şöyle konuştu:
"ABD'nin mayın tarama gemileri bölgeye girerse bizim için hedef olur. Trump'ın mayın temizlemeye ilişkin açıklamaları sadece piyasaları sakinleştirmeye yöneliktir."
Garibabadi, İran ile Umman arasında bugün varılan mutabakatların metninin yayımlanmayıp basın açıklaması yapılmasının nedeninin ise, Tahran yönetiminin henüz herhangi bir taahhütte bulunmamış olmasından kaynaklandığını söyledi.