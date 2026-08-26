https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guney-koridor-kapatildi-1108244852.html

İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Güney koridor kapatıldı'

İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Güney koridor kapatıldı'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’ndaki güney koridorun kapatıldığını ve geçici taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T01:24+0300

2026-08-26T01:24+0300

2026-08-26T01:24+0300

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i̇ran

umman

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek, güney koridorun kapatıldığını söyledi.İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, söz konusu güzergahın geçici olduğunu ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini söyledi.Garibabadi şu ifadeleri kullandı:Bazı ABD'li yetkililerin, mayınların temizlendiği, bazılarının da temizlenmesi için gemi gönderileceği yönündeki açıklamalara ilişkin soru üzerine Garibabadi, şu yanıtı verdi:ABD'nin mayın tarama gemileri gönderme planlarına tepki gösteren Garibabadi, şöyle konuştu:Garibabadi, İran ile Umman arasında bugün varılan mutabakatların metninin yayımlanmayıp basın açıklaması yapılmasının nedeninin ise, Tahran yönetiminin henüz herhangi bir taahhütte bulunmamış olmasından kaynaklandığını söyledi.

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i̇ran

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