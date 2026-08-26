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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/israilden-gazzeden-ucurulan-ucurtmalara-tehdit-guclu-karsilik-verilecek-1108249943.html
İsrail'den Gazze'den uçurulan uçurtmalara tehdit: 'Güçlü karşılık verilecek'
İsrail'den Gazze'den uçurulan uçurtmalara tehdit: 'Güçlü karşılık verilecek'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru uçurulduğu öne sürülen uçurtmalar nedeniyle Hamas'ı uyararak 'güçlü eylemler'... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:46+0300
2026-08-26T09:46+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına doğru uçurulduğu belirtilen uçurtmalar nedeniyle Hamas'ı uyardı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve balonların kullanılmasına karşı "güçlü eylemler" gerçekleştirileceğini açıkladı.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırına yaklaşık 800 metre mesafedeki Kibbutz Nahal Oz'da cuma ve cumartesi günleri 4 uçurtma bulundu. Güney İsrail'in diğer bölgelerinde de geçen hafta çok sayıda uçurtmanın bulunduğu bildirildi.İsrail askeri kaynaklarına dayandırılan haberlerde, uçurtmaların arkasında Hamas'ın bulunduğunun değerlendirildiği ve bunların İsrail'in tepkisini ölçmek amacıyla kullanılmış olabileceği öne sürüldü.Ancak İsrail ordusu, uçurtmalara herhangi bir şüpheli madde bağlanmadığını ve bunların tehdit oluşturmadığını açıkladı.Katz: Uçurtmalar İHA olarak değerlendirilecekKatz, yaptığı açıklamada, "Bu olguya son vermek için güçlü eylemler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı ayrıca "sıfır tolerans" uygulanacağını belirterek, "Bir balon uçurtma gibi, bir uçurtma da patlayıcı olsun ya da olmasın İHA gibi değerlendirilir" dedi.Nahal Oz sakinleri ise yayımladıkları açıklamada, daha önce yangınlara yol açan yanıcı uçurtma ve balonların yeniden kullanılmasından endişe ettiklerini belirterek güvenlik konusunda "kontrol politikası" uygulanmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.Hamas: Uçurtmalar çocukların oyuncaklarıHamas ise İsrail'in suçlamalarını reddederek, yeni uçurtmaların "enkaz arasında masum çocukluklarını yaşamaya çalışan çocuklara ait" olduğunu savundu.Hamas sözcüsü, İsrail'in tehditlerinin "uydurulmuş bahanelere" dayandığını ve Gazze'deki saldırıların sürdürülmesini gerekçelendirmeyi amaçladığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/israilliler-isgal-altindaki-bati-seriada-filistinli-anne-ve-kizinin-bulundugu-evi-atese-verdi-1108128347.html
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ortadoğu, i̇srail, gazze, hamas
ortadoğu, i̇srail, gazze, hamas

İsrail'den Gazze'den uçurulan uçurtmalara tehdit: 'Güçlü karşılık verilecek'

09:46 26.08.2026
© REUTERS DAWOUD ABU ALKASİsrail'den Gazze'den uçurulan uçurtmalara tehdit: 'Güçlü karşılık verilecek'
İsrail'den Gazze'den uçurulan uçurtmalara tehdit: 'Güçlü karşılık verilecek' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© REUTERS DAWOUD ABU ALKAS
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İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru uçurulduğu öne sürülen uçurtmalar nedeniyle Hamas'ı uyararak 'güçlü eylemler' gerçekleştirileceğini belirtti. Hamas, uçurtmaların yerinden edilen çocuklara ait olduğunu belirterek, İsrail'in açıklamalarını Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürmek için 'bahane' olarak nitelendirdi.
İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına doğru uçurulduğu belirtilen uçurtmalar nedeniyle Hamas'ı uyardı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve balonların kullanılmasına karşı "güçlü eylemler" gerçekleştirileceğini açıkladı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırına yaklaşık 800 metre mesafedeki Kibbutz Nahal Oz'da cuma ve cumartesi günleri 4 uçurtma bulundu. Güney İsrail'in diğer bölgelerinde de geçen hafta çok sayıda uçurtmanın bulunduğu bildirildi.
İsrail askeri kaynaklarına dayandırılan haberlerde, uçurtmaların arkasında Hamas'ın bulunduğunun değerlendirildiği ve bunların İsrail'in tepkisini ölçmek amacıyla kullanılmış olabileceği öne sürüldü.
Ancak İsrail ordusu, uçurtmalara herhangi bir şüpheli madde bağlanmadığını ve bunların tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Katz: Uçurtmalar İHA olarak değerlendirilecek

Katz, yaptığı açıklamada, "Bu olguya son vermek için güçlü eylemler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı ayrıca "sıfır tolerans" uygulanacağını belirterek, "Bir balon uçurtma gibi, bir uçurtma da patlayıcı olsun ya da olmasın İHA gibi değerlendirilir" dedi.
Nahal Oz sakinleri ise yayımladıkları açıklamada, daha önce yangınlara yol açan yanıcı uçurtma ve balonların yeniden kullanılmasından endişe ettiklerini belirterek güvenlik konusunda "kontrol politikası" uygulanmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Hamas: Uçurtmalar çocukların oyuncakları

Hamas ise İsrail'in suçlamalarını reddederek, yeni uçurtmaların "enkaz arasında masum çocukluklarını yaşamaya çalışan çocuklara ait" olduğunu savundu.
Hamas sözcüsü, İsrail'in tehditlerinin "uydurulmuş bahanelere" dayandığını ve Gazze'deki saldırıların sürdürülmesini gerekçelendirmeyi amaçladığını aktardı.
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20 Ağustos, 15:49
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