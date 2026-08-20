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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/israilliler-isgal-altindaki-bati-seriada-filistinli-anne-ve-kizinin-bulundugu-evi-atese-verdi-1108128347.html
İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli anne ve kızının bulunduğu evi ateşe verdi
İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli anne ve kızının bulunduğu evi ateşe verdi
Sputnik Türkiye
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail tarafından yasa dışı yerleşim alanına taşınan mobil evlerin yakınında bulunan bir ev... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:49+0300
2026-08-20T15:49+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
anadolu ajansı (aa)
batı şeria
i̇srail
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi.Saldırının, İsrail ordusunun El Halil'in batısındaki Dura'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başlamasıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.Yakılan evin sahibi Aliya en-Nevaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 5 kişinin sabaha karşı Yatta bölgesindeki Hallet el-Fara'da bulunan evine saldırdığını söyledi.Nevaci, saldırganlardan birinin, kızıyla uyuduğu yatak odasının penceresini açarak kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Saldırganların daha sonra yatak odasının içinde yangın çıkardığını ve alevlerin hızla yayıldığını aktaran Nevaci, yangını söndüremediğini ifade etti.Kızıyla birlikte son anda evden çıkmayı başardığını belirten Nevaci, saldırının gerçekleştiği sırada bölge sakinleri ve komşuların hemen uyanamadığını, bunun üzerine evde bulunmayan eşini arayarak yardım istediğini söyledi.El Halil'de yasa dışı yerleşim faaliyetleri genişletiliyorYerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait ağır iş makineleri sabahın erken saatlerinden itibaren El Halil kentinin Dura beldesinin batısındaki Tarusa Dağı'nda kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başladı.Mobil evlerin taşınmasının bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.Taşıma işlemi sırasında İsrail ordusuna ait araçların da iş makinelerine eşlik ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/israil-basini-centcom-komutani-cooper-gazzede-ateskes-icin-15-maddelik-plana-bagli-olduklarini-1107935429.html
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ortadoğu, anadolu ajansı (aa), batı şeria, i̇srail
ortadoğu, anadolu ajansı (aa), batı şeria, i̇srail

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli anne ve kızının bulunduğu evi ateşe verdi

15:49 20.08.2026
© AA / Wisam Hashlamounİsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi
İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Wisam Hashlamoun
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail tarafından yasa dışı yerleşim alanına taşınan mobil evlerin yakınında bulunan bir ev kundaklandı. Filistinli anne ve kızının kaldığı belirtilen ev, annenin ifadesine göre 5 maskeli tarafından ateşe verildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi.
Saldırının, İsrail ordusunun El Halil'in batısındaki Dura'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başlamasıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.
Yakılan evin sahibi Aliya en-Nevaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 5 kişinin sabaha karşı Yatta bölgesindeki Hallet el-Fara'da bulunan evine saldırdığını söyledi.
Nevaci, saldırganlardan birinin, kızıyla uyuduğu yatak odasının penceresini açarak kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Saldırganların daha sonra yatak odasının içinde yangın çıkardığını ve alevlerin hızla yayıldığını aktaran Nevaci, yangını söndüremediğini ifade etti.
Kızıyla birlikte son anda evden çıkmayı başardığını belirten Nevaci, saldırının gerçekleştiği sırada bölge sakinleri ve komşuların hemen uyanamadığını, bunun üzerine evde bulunmayan eşini arayarak yardım istediğini söyledi.

El Halil'de yasa dışı yerleşim faaliyetleri genişletiliyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait ağır iş makineleri sabahın erken saatlerinden itibaren El Halil kentinin Dura beldesinin batısındaki Tarusa Dağı'nda kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başladı.
Mobil evlerin taşınmasının bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Taşıma işlemi sırasında İsrail ordusuna ait araçların da iş makinelerine eşlik ettiği aktarıldı.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
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