https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/israilliler-isgal-altindaki-bati-seriada-filistinli-anne-ve-kizinin-bulundugu-evi-atese-verdi-1108128347.html

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli anne ve kızının bulunduğu evi ateşe verdi

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli anne ve kızının bulunduğu evi ateşe verdi

Sputnik Türkiye

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail tarafından yasa dışı yerleşim alanına taşınan mobil evlerin yakınında bulunan bir ev... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T15:49+0300

2026-08-20T15:49+0300

2026-08-20T15:49+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

anadolu ajansı (aa)

batı şeria

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108127974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f0b0591665eb84c614cc5d38fbed318.jpg

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi.Saldırının, İsrail ordusunun El Halil'in batısındaki Dura'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başlamasıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.Yakılan evin sahibi Aliya en-Nevaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 5 kişinin sabaha karşı Yatta bölgesindeki Hallet el-Fara'da bulunan evine saldırdığını söyledi.Nevaci, saldırganlardan birinin, kızıyla uyuduğu yatak odasının penceresini açarak kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Saldırganların daha sonra yatak odasının içinde yangın çıkardığını ve alevlerin hızla yayıldığını aktaran Nevaci, yangını söndüremediğini ifade etti.Kızıyla birlikte son anda evden çıkmayı başardığını belirten Nevaci, saldırının gerçekleştiği sırada bölge sakinleri ve komşuların hemen uyanamadığını, bunun üzerine evde bulunmayan eşini arayarak yardım istediğini söyledi.El Halil'de yasa dışı yerleşim faaliyetleri genişletiliyorYerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait ağır iş makineleri sabahın erken saatlerinden itibaren El Halil kentinin Dura beldesinin batısındaki Tarusa Dağı'nda kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başladı.Mobil evlerin taşınmasının bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.Taşıma işlemi sırasında İsrail ordusuna ait araçların da iş makinelerine eşlik ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/israil-basini-centcom-komutani-cooper-gazzede-ateskes-icin-15-maddelik-plana-bagli-olduklarini-1107935429.html

batı şeria

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, anadolu ajansı (aa), batı şeria, i̇srail