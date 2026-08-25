https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/trump-uzay-gucumuzle-bogazin-her-santimetrekaresini-izliyoruz-1108238570.html
Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz
Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, "Az önce Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan tamamen temizlendiği haberini aldığını" söylerken, İran'a mesaj iletti ve "Uzay gücümüz boğazın her... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:41+0300
2026-08-25T17:41+0300
2026-08-25T18:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
haberler
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Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/son-dakika-haberi-iran-meclis-komisyonu-hurmuz-bogazindan-gecen-gemilerden-ucret-alinmasini-ongoren-maddeyi-kabul-1108186108.html
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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler
Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz
17:41 25.08.2026 (güncellendi: 18:15 25.08.2026)
ABD Başkanı Trump, "Az önce Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan tamamen temizlendiği haberini aldığını" söylerken, İran'a mesaj iletti ve "Uzay gücümüz boğazın her metrekaresini izliyor" dedi.
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu:
Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından temizlendiği veya imha edildiği bilgisi tarafıma iletildi.
İran'a, yeni mayın yerleştiren her türlü gemi veya teknenin derhal ve sistematik bir şekilde imha edileceği bildirildi.
Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir karışını, tıpkı Kazma Dağı ve halihazırda imha edilmiş olan diğer üç nükleer tesiste olduğu gibi, yakından izliyoruz.
Mayın yerleştirme eylemlerine karşı ‘sıfır tolerans’ politikası tam anlamıyla uygulanmaktadır.