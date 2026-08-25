Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/trump-uzay-gucumuzle-bogazin-her-santimetrekaresini-izliyoruz-1108238570.html
Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz
Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, "Az önce Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan tamamen temizlendiği haberini aldığını" söylerken, İran'a mesaj iletti ve "Uzay gücümüz boğazın her... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:41+0300
2026-08-25T18:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b63d09b9b2178cebf1b87b5e0b9d3a8.jpg
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/son-dakika-haberi-iran-meclis-komisyonu-hurmuz-bogazindan-gecen-gemilerden-ucret-alinmasini-ongoren-maddeyi-kabul-1108186108.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f0bbc860d0614dd28fcd7d9876c4a84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler

Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz

17:41 25.08.2026 (güncellendi: 18:15 25.08.2026)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Trump, "Az önce Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan tamamen temizlendiği haberini aldığını" söylerken, İran'a mesaj iletti ve "Uzay gücümüz boğazın her metrekaresini izliyor" dedi.
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu:
Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından temizlendiği veya imha edildiği bilgisi tarafıma iletildi.
İran'a, yeni mayın yerleştiren her türlü gemi veya teknenin derhal ve sistematik bir şekilde imha edileceği bildirildi.
Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir karışını, tıpkı Kazma Dağı ve halihazırda imha edilmiş olan diğer üç nükleer tesiste olduğu gibi, yakından izliyoruz.
Mayın yerleştirme eylemlerine karşı ‘sıfır tolerans’ politikası tam anlamıyla uygulanmaktadır.
Hürmüz Boğazı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2026
DÜNYA
İran meclis komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti
23 Ağustos, 20:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала