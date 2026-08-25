Trump: Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlendi, uzay gücümüzle boğazın her santimetrekaresini izliyoruz

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından temizlendiği veya imha edildiği bilgisi tarafıma iletildi.

İran'a, yeni mayın yerleştiren her türlü gemi veya teknenin derhal ve sistematik bir şekilde imha edileceği bildirildi.

Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir karışını, tıpkı Kazma Dağı ve halihazırda imha edilmiş olan diğer üç nükleer tesiste olduğu gibi, yakından izliyoruz.