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Hollanda kışa hazır değil: Gaz rezervleri hedefin çok altında
Hollanda kışa hazır değil: Gaz rezervleri hedefin çok altında
Sputnik Türkiye
Hollanda'nın gaz rezervlerini kış öncesinde yüzde 80'e çıkarma hedefini tutturamayacağı açıklandı. Depolar ağustos sonunda yalnızca yüzde 45 doluyken, Hollanda... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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doğal gaz
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Hollanda'nın ulusal gaz şebekesi işletmecisi Gasunie, ülkenin kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurma hedefini yakalayamayacağını doğruladı. Rezervlerin düşük olması normal koşullarda evlerin gazsız kalacağı anlamına gelmiyor ancak olağanüstü soğuk bir kış veya ani tedarik kesintisi durumunda ülkenin kırılganlığını artırıyor.Hollanda'nın yer altı gaz depoları ağustos sonunda yaklaşık yüzde 45 doluluk oranında bulunuyor. Bu oran 2023'ün aynı döneminde yaklaşık yüzde 94, geçen yıl ise yüzde 63 seviyesindeydi.Hükümet, Gasunie'nin tavsiyesi doğrultusunda rezervlerin 1 Kasım'a kadar yaklaşık yüzde 80'e çıkarılmasını hedefliyordu. Ancak depolardaki gaz miktarı yüzde 45 civarında kalırken AB'nin belirlediği asgari hedef yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.Gaz depoları neden dolmuyor?Rezervlerin düşük kalmasının başlıca nedenlerinden biri, ticari enerji şirketlerinin neredeyse hiç gaz depolamaması. Yaz aylarındaki gaz fiyatlarının beklenen kış fiyatlarından yüksek olması, şirketler açısından bugün alınan gazın depolanıp daha sonra satılmasını ekonomik olmaktan çıkarıyor.Enerji şirketleri, yüksek gaz fiyatlarını kısmen İran çevresindeki savaşla ilişkilendiriyor. Artan fiyatlar şirketlerin gaz alımlarını ertelemesine ve depoların doldurulmasının daha az cazip hale gelmesine neden oluyor.Hollanda'daki çoğu hane açısından asıl riskin gazın kesilmesinden çok fiyatların yükselmesi olması bekleniyor. Depoların pahalı yaz gazıyla doldurulmasının enerji maliyetlerine yansıması, özellikle değişken veya dinamik tarifeli sözleşmelere sahip haneleri daha erken etkileyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/himalayalarda-sel-felaketi-yuzlerce-kisi-kayip-en-az-17-kisi-hayatini-kaybetti-1108256737.html
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avrupa, hollanda, doğal gaz, kış, rezerv
avrupa, hollanda, doğal gaz, kış, rezerv

Hollanda kışa hazır değil: Gaz rezervleri hedefin çok altında

15:15 26.08.2026
© AP Photo / Peter DejongFILE- Gas extraction in Amsweer, northern Netherlands, Friday, Jan. 19, 2018.
FILE- Gas extraction in Amsweer, northern Netherlands, Friday, Jan. 19, 2018. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Peter Dejong
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Hollanda'nın gaz rezervlerini kış öncesinde yüzde 80'e çıkarma hedefini tutturamayacağı açıklandı. Depolar ağustos sonunda yalnızca yüzde 45 doluyken, Hollanda devletine ait enerji altyapı şirketi Gasunie normal bir kışta arz sorunu beklemediğini ancak sert kış veya ani tedarik kesintisine karşı risklerin arttığını belirtiyor.
Hollanda'nın ulusal gaz şebekesi işletmecisi Gasunie, ülkenin kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurma hedefini yakalayamayacağını doğruladı. Rezervlerin düşük olması normal koşullarda evlerin gazsız kalacağı anlamına gelmiyor ancak olağanüstü soğuk bir kış veya ani tedarik kesintisi durumunda ülkenin kırılganlığını artırıyor.
Hollanda'nın yer altı gaz depoları ağustos sonunda yaklaşık yüzde 45 doluluk oranında bulunuyor. Bu oran 2023'ün aynı döneminde yaklaşık yüzde 94, geçen yıl ise yüzde 63 seviyesindeydi.
Hükümet, Gasunie'nin tavsiyesi doğrultusunda rezervlerin 1 Kasım'a kadar yaklaşık yüzde 80'e çıkarılmasını hedefliyordu. Ancak depolardaki gaz miktarı yüzde 45 civarında kalırken AB'nin belirlediği asgari hedef yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Gaz depoları neden dolmuyor?

Rezervlerin düşük kalmasının başlıca nedenlerinden biri, ticari enerji şirketlerinin neredeyse hiç gaz depolamaması. Yaz aylarındaki gaz fiyatlarının beklenen kış fiyatlarından yüksek olması, şirketler açısından bugün alınan gazın depolanıp daha sonra satılmasını ekonomik olmaktan çıkarıyor.
Enerji şirketleri, yüksek gaz fiyatlarını kısmen İran çevresindeki savaşla ilişkilendiriyor. Artan fiyatlar şirketlerin gaz alımlarını ertelemesine ve depoların doldurulmasının daha az cazip hale gelmesine neden oluyor.
Hollanda'daki çoğu hane açısından asıl riskin gazın kesilmesinden çok fiyatların yükselmesi olması bekleniyor. Depoların pahalı yaz gazıyla doldurulmasının enerji maliyetlerine yansıması, özellikle değişken veya dinamik tarifeli sözleşmelere sahip haneleri daha erken etkileyebilir.
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