https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/her-10-amerikalidan-4u-ufolarin-uzaylilara-ait-araclar-olduguna-inaniyor-1108262220.html
Her 10 Amerikalıdan 4'ü UFO'ların uzaylılara ait araçlar olduğuna inanıyor
Her 10 Amerikalıdan 4'ü UFO'ların uzaylılara ait araçlar olduğuna inanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de UFO'lara ilişkin tartışmalar sürerken, yeni bir kamuoyu araştırması Amerikalıların önemli bir bölümünün tanımlanamayan uçan cisimlerin dünya dışı varlıklara ait olduğuna inandığını ortaya koydu. İşte detaylar...
2026-08-26T14:21+0300
2026-08-26T14:21+0300
2026-08-26T14:21+0300
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Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD'de yetişkinlerin yüzde 37’si UFO olarak adlandırılan tanımlanamayan uçan cisimlerin uzaylılara ait uzay araçları olduğuna inianıyor.Buna karşılık Amerikalıların yüzde 49'u UFO gözlemlerinin insan faaliyetleri veya doğal olaylarla açıklanabileceğini düşünüyor.UFO'ların uzaylı olduğuna inananların oranı aynıAraştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, UFO'ların dünya dışı varlıklara ait olduğuna inananların oranının son yıllarda belirgin biçimde artmamış olması.Ancak UFO'ların uzaylılara ait araçlar olduğuna inananların oranı aynı dönemde önemli ölçüde yükselmedi ve yüzde 37 seviyesinde kaldı. Aradaki farkın temel nedeni ise daha fazla Amerikalının UFO'ların kökeni konusunda ‘kararsız hale gelmesi’.Hükümetin 'sakladığını' düşünüyorlarAraştırmada ABD hükümetine yönelik şüphe de dikkat çekti. Amerikalıların yaklaşık yüzde 80'i, Washington yönetiminin UFO'lar hakkında kamuoyuna açıkladığından daha fazlasını bildiğine inanıyor.Bu görüş, son dönemde ABD hükümetinin UFO'larla ilgili belgeleri kamuoyuna açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen tartışmaları da besliyor.Trump yönetimi, Pentagon'un UFO'larla ilgili bazı dosyalarını yayımlamaya devam ediyor. Bu gelişmelerin, kamuoyundaki belirsizliği ve hükümetin UFO'lar hakkında bildiklerini sakladığı yönündeki şüpheleri artırmış olabileceği değerlendiriliyor.UFO'lar için ABD'de son yıllarda giderek daha fazla ‘UAP’ (Unidentified Anomalous Phenomena/Tanımlanamayan Anormal Olaylar) ifadesi kullanılıyor. Bu terim, gözlemlenen olayların mutlaka uzaylılara veya dünya dışı araçlara ait olduğu anlamına gelmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ay-yarin-gece-kizil-renge-burunecek-turkiyede-kacta-hangi-noktalarda-izlenebilecek-ay-neden-1108259230.html
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ufo, abd, haberler
Her 10 Amerikalıdan 4'ü UFO'ların uzaylılara ait araçlar olduğuna inanıyor
ABD'de UFO'lara ilişkin tartışmalar sürerken, yeni bir kamuoyu araştırması Amerikalıların önemli bir bölümünün tanımlanamayan uçan cisimlerin dünya dışı varlıklara ait olduğuna inandığını ortaya koydu. Ayrıca, Amerikalıların yüzde 80'i, Washington yönetiminin kamuoyuna açıkladığından daha fazlasını bildiğine inanıyor.
Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD'de yetişkinlerin yüzde 37’si UFO olarak adlandırılan tanımlanamayan uçan cisimlerin uzaylılara ait uzay araçları olduğuna inianıyor.
Buna karşılık Amerikalıların yüzde 49'u UFO gözlemlerinin insan faaliyetleri veya doğal olaylarla açıklanabileceğini düşünüyor.
UFO'ların uzaylı olduğuna inananların oranı aynı
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, UFO'ların dünya dışı varlıklara ait olduğuna inananların oranının son yıllarda belirgin biçimde artmamış olması.
2019 yılında Amerikalıların yüzde 60'ı
UFO gözlemlerinin insan faaliyetleri veya doğal olaylarla açıklanabileceğini düşünüyordu. Bu oran yeni araştırmada yüzde 49'a geriledi.
Ancak UFO'ların uzaylılara ait araçlar olduğuna inananların oranı aynı dönemde önemli ölçüde yükselmedi ve yüzde 37 seviyesinde kaldı. Aradaki farkın temel nedeni ise daha fazla Amerikalının UFO'ların kökeni konusunda ‘kararsız hale gelmesi’.
Hükümetin 'sakladığını' düşünüyorlar
Araştırmada ABD hükümetine yönelik şüphe de dikkat çekti. Amerikalıların yaklaşık yüzde 80'i, Washington yönetiminin UFO'lar hakkında kamuoyuna açıkladığından daha fazlasını bildiğine inanıyor.
Bu görüş, son dönemde ABD hükümetinin UFO'larla ilgili belgeleri kamuoyuna açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen tartışmaları da besliyor.
Trump yönetimi, Pentagon'un UFO'larla ilgili bazı dosyalarını yayımlamaya devam ediyor. Bu gelişmelerin, kamuoyundaki belirsizliği ve hükümetin UFO'lar hakkında bildiklerini sakladığı yönündeki şüpheleri artırmış olabileceği değerlendiriliyor.
UFO'lar için ABD'de son yıllarda giderek daha fazla ‘UAP’ (Unidentified Anomalous Phenomena/Tanımlanamayan Anormal Olaylar) ifadesi kullanılıyor. Bu terim, gözlemlenen olayların mutlaka uzaylılara veya dünya dışı araçlara ait olduğu anlamına gelmiyor.