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Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı
Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
ankara
yangın
yıldırım
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Ankara'da yıldırım düştü.Kırsal Çalıcalan Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma sürüyorBölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/ankarada-bir-gunde-140-yangin-cikti-1108209727.html
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ankara, yangın, yıldırım
ankara, yangın, yıldırım

Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı

11:01 26.08.2026
© Taner DemirAnkara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Taner Demir
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'da yıldırım düştü.
Kırsal Çalıcalan Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma sürüyor

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Ankara'da bir günde 140 yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2026
TÜRKİYE
Ankara'da bir günde 140 yangın çıktı
24 Ağustos, 16:50
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