https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ankarada-yildirim-dustu-yangin-cikti-1108251142.html

Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı

Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:01+0300

2026-08-26T11:01+0300

2026-08-26T11:01+0300

yaşam

ankara

yangın

yıldırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108251191_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ef4729c7bd286746cf629cc379f6b6aa.jpg

Ankara'da yıldırım düştü.Kırsal Çalıcalan Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma sürüyorBölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/ankarada-bir-gunde-140-yangin-cikti-1108209727.html

ankara

yıldırım

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, yangın, yıldırım