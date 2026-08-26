https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ankarada-yildirim-dustu-yangin-cikti-1108251142.html
Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı
Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T11:01+0300
2026-08-26T11:01+0300
2026-08-26T11:01+0300
yaşam
ankara
yangın
yıldırım
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Ankara'da yıldırım düştü.Kırsal Çalıcalan Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma sürüyorBölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/ankarada-bir-gunde-140-yangin-cikti-1108209727.html
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ankara, yangın, yıldırım
Ankara'da yıldırım düştü: Yangın çıktı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'da yıldırım düştü.
Kırsal Çalıcalan Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.