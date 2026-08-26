https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/disisleri-bakanligindan-nepal-ve-cine-bassagligi-mesaji-1108276352.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e başsağlığı mesajı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler için Nepal ve Çin halkına... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 157 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.Dışişleri Bakanlığı, doğal afette hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/himalayalarda-sel-felaketi-yuzlerce-kisi-kayip-en-az-17-kisi-hayatini-kaybetti-1108256737.html

türki̇ye

nepal

çin

çin halk cumhuriyeti

tibet

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nepal, çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik, sel, sel felaketi, tibet