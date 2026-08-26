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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler için Nepal ve Çin halkına... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 157 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.Dışişleri Bakanlığı, doğal afette hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/himalayalarda-sel-felaketi-yuzlerce-kisi-kayip-en-az-17-kisi-hayatini-kaybetti-1108256737.html
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nepal, çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik, sel, sel felaketi, tibet
nepal, çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik, sel, sel felaketi, tibet

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e başsağlığı mesajı

23:17 26.08.2026 (güncellendi: 23:18 26.08.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler için Nepal ve Çin halkına başsağlığı diledi.
Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 157 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, doğal afette hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti (CHC) arasındaki sınır bölgesinde bugün (26 Ağustos) meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ve ÇHC olmak üzere, felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı diliyoruz. Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir.
Nepal'de sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
DÜNYA
Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce kişi kayıp, ölü sayısı 157'ye yükseldi
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