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Dışişleri Bakanı Fidan'dan YPG'nin feshine ilişkin açıklama: Bizim atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan YPG'nin feshine ilişkin açıklama: Bizim atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin feshinin açıklanmasına ilişkin, "Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde" derken, "Şam'da... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'den yapılan fesih açıklamasına ilişkin, "Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım" ifadelerini kullandı. Elazığ'ı ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştiren Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:'Sadece Suriye değil, Türkiye aleyhine'Bakan Fidan, bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmediklerini belirterek, bölgedeki YPG varlığının uzun süre yalnızca Suriye için değil, Türkiye aleyhine yönelik olduğunu söyledi.Fidan, "Ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz" dedi.'Açıklama metni itibarıyla olumlu, pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur'Hakan Fidan, "İnşallah dediğim gibi yani Şam'da yapılan açıklama, metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur" görüşünü paylaştı.
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hakan fidan, suriye, ypg, haberler, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan'dan YPG'nin feshine ilişkin açıklama: Bizim atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı

19:54 26.08.2026 (güncellendi: 19:58 26.08.2026)
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin feshinin açıklanmasına ilişkin, "Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde" derken, "Şam'da yapılan açıklama metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur" diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'den yapılan fesih açıklamasına ilişkin, "Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım" ifadelerini kullandı.
Elazığ'ı ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştiren Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde.
Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım. Bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliği korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunun altını çiziyoruz ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz."

'Sadece Suriye değil, Türkiye aleyhine'

Bakan Fidan, bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmediklerini belirterek, bölgedeki YPG varlığının uzun süre yalnızca Suriye için değil, Türkiye aleyhine yönelik olduğunu söyledi.
Fidan, "Ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz" dedi.

'Açıklama metni itibarıyla olumlu, pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur'

Hakan Fidan, "İnşallah dediğim gibi yani Şam'da yapılan açıklama, metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur" görüşünü paylaştı.
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