https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ypgsdg-feshedildi-suriye-devlet-kurumlarina-entegre-edildi-1108242272.html
YPG/SDG feshedildi: 'Suriye Devlet kurumlarına entegre edildi'
YPG/SDG feshedildi: 'Suriye Devlet kurumlarına entegre edildi'
Sputnik Türkiye
SDG'nin ve bağlı oluşumların tamamının feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği bildirildi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T21:41+0300
2026-08-25T21:41+0300
2026-08-25T21:47+0300
dünya
suriye
sdg
mazlum abdi
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SDG'nin tamamen feshedildiği ve Suriye Devlet kurumlarına entegre edildiği bildirildi. Suriye TV'nin aktardığına göre SDG elebaşı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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suriye, sdg, mazlum abdi
YPG/SDG feshedildi: 'Suriye Devlet kurumlarına entegre edildi'
21:41 25.08.2026 (güncellendi: 21:47 25.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
SDG'nin ve bağlı oluşumların tamamının feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği bildirildi.
SDG'nin tamamen feshedildiği ve Suriye Devlet kurumlarına entegre edildiği bildirildi. Suriye TV'nin aktardığına göre SDG elebaşı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
SDG güçlerinin görevini tamamladığını, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyorum