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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bati-basini-iran-saldirilari-abdnin-istihbarat-tesislerinde-milyarlarca-dolarlik-hasara-yol-acti-1108255370.html
Batı basını: İran saldırıları ABD'nin istihbarat tesislerinde milyarlarca dolarlık hasara yol açtı
Batı basını: İran saldırıları ABD'nin istihbarat tesislerinde milyarlarca dolarlık hasara yol açtı
Sputnik Türkiye
İran'ın düzenlediği iHA ve füze saldırılarının, ABD'nin Orta Doğu'da kullandığı istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T12:22+0300
2026-08-26T12:22+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran'ın düzenlediği saldırıların, ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü. NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat birimlerinin Orta Doğu'da kullandığı bazı bina ve ekipmanlar zarar gördü.Söz konusu yetkililer, saldırıların ABD'nin bölgedeki istihbarat tesislerinde "benzeri görülmemiş" boyutta hasara yol açtığını savundu. Yetkililer, zarar gören bina ve ekipmanların onarılması veya yenilenmesi için milyarlarca dolar harcanması gerekeceğini iddia etti.ABD'nin en az 16 askeri üssü hasar gördüCNN'in uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ile ABD ve Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları nedeniyle ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün farklı seviyelerde hasar gördüğü ifade edilmişti.İran'ın saldırılarının bölgedeki ABD askeri ve istihbarat altyapısında oluşturduğu hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmeler sürerken, Amerikan medyasında savaşın maliyetine ilişkin farklı tahminler de yer aldı.CBS News ve CNN'in de aralarında bulunduğu çeşitli Amerikan medya kuruluşları, İran'la savaşın toplam maliyetinin en az 50 milyar dolar olduğunu öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/trump-uzay-gucumuzle-bogazin-her-santimetrekaresini-izliyoruz-1108238570.html
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i̇ran, abd, nbc news, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, nbc news, hürmüz boğazı

Batı basını: İran saldırıları ABD'nin istihbarat tesislerinde milyarlarca dolarlık hasara yol açtı

12:22 26.08.2026
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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İran'ın düzenlediği iHA ve füze saldırılarının, ABD'nin Orta Doğu'da kullandığı istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu iddia edildi. Hasar gören bina ve ekipmanların onarılması veya yenilenmesinin milyarlarca dolara mal olabileceği belirtildi.
İran'ın düzenlediği saldırıların, ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü.
NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat birimlerinin Orta Doğu'da kullandığı bazı bina ve ekipmanlar zarar gördü.
Söz konusu yetkililer, saldırıların ABD'nin bölgedeki istihbarat tesislerinde "benzeri görülmemiş" boyutta hasara yol açtığını savundu. Yetkililer, zarar gören bina ve ekipmanların onarılması veya yenilenmesi için milyarlarca dolar harcanması gerekeceğini iddia etti.

ABD'nin en az 16 askeri üssü hasar gördü

CNN'in uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ile ABD ve Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları nedeniyle ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün farklı seviyelerde hasar gördüğü ifade edilmişti.
İran'ın saldırılarının bölgedeki ABD askeri ve istihbarat altyapısında oluşturduğu hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmeler sürerken, Amerikan medyasında savaşın maliyetine ilişkin farklı tahminler de yer aldı.
CBS News ve CNN'in de aralarında bulunduğu çeşitli Amerikan medya kuruluşları, İran'la savaşın toplam maliyetinin en az 50 milyar dolar olduğunu öne sürmüştü.
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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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