https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/alihan-kuris-sorusturmasi-10-kisi-tutuklandi-1108244582.html

Alihan Kuriş soruşturması: 10 kişi tutuklandı

Alihan Kuriş soruşturması: 10 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 21-22 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T00:40+0300

2026-08-26T00:40+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturması kapsamında 21-22 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alihan Kuriş'in kardeşi firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-sorusturmasi-37-yeni-klasor-ele-gecirildi-1108242969.html

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alihan kuriş, hilmi tuna kuriş , türkiye, süleymancılar, süleymancılar cemaati