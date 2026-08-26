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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/alihan-kuris-sorusturmasi-10-kisi-tutuklandi-1108244582.html
Alihan Kuriş soruşturması: 10 kişi tutuklandı
Alihan Kuriş soruşturması: 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 21-22 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturması kapsamında 21-22 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alihan Kuriş'in kardeşi firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-sorusturmasi-37-yeni-klasor-ele-gecirildi-1108242969.html
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alihan kuriş, hilmi tuna kuriş , türkiye, süleymancılar, süleymancılar cemaati
alihan kuriş, hilmi tuna kuriş , türkiye, süleymancılar, süleymancılar cemaati

Alihan Kuriş soruşturması: 10 kişi tutuklandı

00:40 26.08.2026 (güncellendi: 00:49 26.08.2026)
Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı
Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 21-22 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturması kapsamında 21-22 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Alihan Kuriş'in kardeşi firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtildi.
Alihan Kuriş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
TÜRKİYE
Alihan Kuriş soruşturması: 37 yeni klasör ele geçirildi
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