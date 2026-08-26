https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/altin-uc-ayin-zirvesi-sonrasi-yatay-seyirde-gozler-fed-ve-enflasyon-verisinde-1108248244.html

Altın üç ayın zirvesi sonrası yatay seyirde: Gözler Fed ve enflasyon verisinde

Altın üç ayın zirvesi sonrası yatay seyirde: Gözler Fed ve enflasyon verisinde

Sputnik Türkiye

Altın 3 ayın zirvesini görmesinin ardından Çarşamba gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 7 bin 181 lira, ons altın ise 4 bin 661 dolar. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T09:22+0300

2026-08-26T09:22+0300

2026-08-26T09:23+0300

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abd

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Altın, önceki seansta üç ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından çarşamba günü yatay seyretti.Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına dair gelişmeler için ABD’nin açıklayacağı enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın konuşması bekleniyor.Altın, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonun tercih edilen ölçütü olan son PCE fiyat endeksi raporunu beklerken, ons başına yaklaşık 4 bin 650 dolar seviyesinde işlem gördü ve üç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.Dikkatler ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrildi, ancak Eylül ayındaki merkez bankası politika kararı konusunda net bir yönlendirme yapması beklenmiyor.Yatırımcılar, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil ve bonolar için likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerini ikiye katlama kararını değerlendirmeye devam etti; bu hamle, doların geçen hafta üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesine yardımcı oldu.Ons altın ne kadar?Spot altının ons fiyatı fazla değişmeyerek 4.652,39 dolarda kaldı. Gram altın ne kadar?Gram altın güne 7 bin 203 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 169 lira, en yüksek de 7 bin 227 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 181 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/turkiyenin-5-yillik-kredi-risk-primi-18-subattan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1108247837.html

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altın, ons altın, gram altın, merkez bankası, abd