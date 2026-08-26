https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/turkiyenin-5-yillik-kredi-risk-primi-18-subattan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1108247837.html
Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T08:57+0300
2026-08-26T08:57+0300
2026-08-26T09:23+0300
ekonomi̇
türkiye
kredi
kredi risk primi
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Türkiye için önemli bir veri açıklandı.Kredi risk primi düştüTürkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/altin-fiyatlarinda-rekor-haftasi-gram-ve-ceyrek-kac-tl-oldu-1108189929.html
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türkiye, kredi, kredi risk primi
türkiye, kredi, kredi risk primi
Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde
08:57 26.08.2026 (güncellendi: 09:23 26.08.2026)
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye için önemli bir veri açıklandı.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.