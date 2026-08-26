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Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti
Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Frankfurt Havalimanı'nda, bir uçakla geldiği düşünülen sivrisineğin neden olduğu sıtma salgınında 2 çalışan hayatını kaybetti. Havalimanı çevresine sivrisinek... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T22:50+0300
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frankfurt havalimanı
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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda nadir görülen sıtma salgını nedeniyle iki çalışan hayatını kaybetti. Sivrisinekler yoluyla bulaşan enfeksiyona 6 havalimanı çalışanının yakalandığı, hastalığa neden olan sivrisineklerin bir uçakla Almanya'ya gelmiş olabileceği belirtildi.Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, yakalanan sivrisineklerin türlerinin ve kaynağının belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği açıklandı.Frankfurt Halk Sağlığı Dairesi, kent sakinleri için riskin 'çok, çok düşük' olduğunu ve sıtmanın insandan insana bulaşmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sitmayi-bitirebilecek-hamle-dnasi-degisen-sivrisinekler-dogaya-salinabilir-1100901927.html
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almanya, frankfurt, frankfurt havalimanı, sıtma, hasta, hasta sayısı, hastalık, hastalık belirtileri
almanya, frankfurt, frankfurt havalimanı, sıtma, hasta, hasta sayısı, hastalık, hastalık belirtileri

Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti

22:50 26.08.2026
© AAFrankfurt Havalimanı
Frankfurt Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA
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Frankfurt Havalimanı'nda, bir uçakla geldiği düşünülen sivrisineğin neden olduğu sıtma salgınında 2 çalışan hayatını kaybetti. Havalimanı çevresine sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, sağlık ekipleri salgının kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.
Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda nadir görülen sıtma salgını nedeniyle iki çalışan hayatını kaybetti.
Sivrisinekler yoluyla bulaşan enfeksiyona 6 havalimanı çalışanının yakalandığı, hastalığa neden olan sivrisineklerin bir uçakla Almanya'ya gelmiş olabileceği belirtildi.
Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, yakalanan sivrisineklerin türlerinin ve kaynağının belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği açıklandı.
Frankfurt Halk Sağlığı Dairesi, kent sakinleri için riskin 'çok, çok düşük' olduğunu ve sıtmanın insandan insana bulaşmadığını belirtti.
In this Aug. 26, 2019 file photo, Salt Lake City Mosquito Abatement District biologist Nadja Reissen examines a mosquito in Salt Lake City. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
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