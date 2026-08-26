https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/almanyada-havalimaninda-sitma-alarmi-2-calisan-hayatini-kaybetti-1108276079.html

Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti

Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Frankfurt Havalimanı'nda, bir uçakla geldiği düşünülen sivrisineğin neden olduğu sıtma salgınında 2 çalışan hayatını kaybetti. Havalimanı çevresine sivrisinek... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T22:50+0300

2026-08-26T22:50+0300

2026-08-26T22:50+0300

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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda nadir görülen sıtma salgını nedeniyle iki çalışan hayatını kaybetti. Sivrisinekler yoluyla bulaşan enfeksiyona 6 havalimanı çalışanının yakalandığı, hastalığa neden olan sivrisineklerin bir uçakla Almanya'ya gelmiş olabileceği belirtildi.Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, yakalanan sivrisineklerin türlerinin ve kaynağının belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği açıklandı.Frankfurt Halk Sağlığı Dairesi, kent sakinleri için riskin 'çok, çok düşük' olduğunu ve sıtmanın insandan insana bulaşmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sitmayi-bitirebilecek-hamle-dnasi-degisen-sivrisinekler-dogaya-salinabilir-1100901927.html

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almanya, frankfurt, frankfurt havalimanı, sıtma, hasta, hasta sayısı, hastalık, hastalık belirtileri