https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/almanyada-havalimaninda-sitma-alarmi-2-calisan-hayatini-kaybetti-1108276079.html
Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti
Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Frankfurt Havalimanı'nda, bir uçakla geldiği düşünülen sivrisineğin neden olduğu sıtma salgınında 2 çalışan hayatını kaybetti. Havalimanı çevresine sivrisinek... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T22:50+0300
2026-08-26T22:50+0300
2026-08-26T22:50+0300
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frankfurt havalimanı
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hasta
hasta sayısı
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hastalık belirtileri
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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda nadir görülen sıtma salgını nedeniyle iki çalışan hayatını kaybetti. Sivrisinekler yoluyla bulaşan enfeksiyona 6 havalimanı çalışanının yakalandığı, hastalığa neden olan sivrisineklerin bir uçakla Almanya'ya gelmiş olabileceği belirtildi.Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, yakalanan sivrisineklerin türlerinin ve kaynağının belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği açıklandı.Frankfurt Halk Sağlığı Dairesi, kent sakinleri için riskin 'çok, çok düşük' olduğunu ve sıtmanın insandan insana bulaşmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sitmayi-bitirebilecek-hamle-dnasi-degisen-sivrisinekler-dogaya-salinabilir-1100901927.html
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almanya, frankfurt, frankfurt havalimanı, sıtma, hasta, hasta sayısı, hastalık, hastalık belirtileri
almanya, frankfurt, frankfurt havalimanı, sıtma, hasta, hasta sayısı, hastalık, hastalık belirtileri
Almanya'da havalimanında sıtma alarmı: 2 çalışan hayatını kaybetti
Frankfurt Havalimanı'nda, bir uçakla geldiği düşünülen sivrisineğin neden olduğu sıtma salgınında 2 çalışan hayatını kaybetti. Havalimanı çevresine sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, sağlık ekipleri salgının kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.
Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda nadir görülen sıtma salgını nedeniyle iki çalışan hayatını kaybetti.
Sivrisinekler yoluyla bulaşan enfeksiyona 6 havalimanı çalışanının yakalandığı, hastalığa neden olan sivrisineklerin bir uçakla Almanya'ya gelmiş olabileceği belirtildi.
Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken, yakalanan sivrisineklerin türlerinin ve kaynağının belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği açıklandı.
Frankfurt Halk Sağlığı Dairesi, kent sakinleri için riskin 'çok, çok düşük' olduğunu ve sıtmanın insandan insana bulaşmadığını belirtti.