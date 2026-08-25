https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-sorusturmasi-37-yeni-klasor-ele-gecirildi-1108242969.html
Alihan Kuriş soruşturması: 37 yeni klasör ele geçirildi
Alihan Kuriş soruşturması: 37 yeni klasör ele geçirildi
Sputnik Türkiye
'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında örgütün mali yapısı ve para trafiğine ilişkin 37 klasör ele geçirildi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T22:39+0300
2026-08-25T22:39+0300
2026-08-25T22:39+0300
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alihan kuriş
süleymancılar
süleymancılar cemaati
operasyon
suç örgütü
organize suç örgütü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar üzerine Antalya'da operasyon düzenlendi. Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramada, 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, 'bağış' adı altında hazırlanan listeler, banka cüzdanları, finansal belgeler ve toplantı tutanakları bulundu.Ele geçirilen belgeler, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı. Belgeleri adrese getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği çalışanı Mehmet A. olduğu tespit edildi.Soruşturmanın, ele geçirilen belgeler ile dernek ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin incelenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-orgutune-3-dalga-operasyon-54-gozalti-karari-sirket-ve-derneklere-kayyum-1108220722.html
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alihan kuriş, süleymancılar, süleymancılar cemaati, operasyon, suç örgütü, organize suç örgütü
alihan kuriş, süleymancılar, süleymancılar cemaati, operasyon, suç örgütü, organize suç örgütü
Alihan Kuriş soruşturması: 37 yeni klasör ele geçirildi
'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında örgütün mali yapısı ve para trafiğine ilişkin 37 klasör ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar üzerine Antalya'da operasyon düzenlendi.
Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramada, 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, 'bağış' adı altında hazırlanan listeler, banka cüzdanları, finansal belgeler ve toplantı tutanakları bulundu.
Ele geçirilen belgeler, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı. Belgeleri adrese getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği çalışanı Mehmet A. olduğu tespit edildi.
Soruşturmanın, ele geçirilen belgeler ile dernek ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin incelenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.