https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/afad-buyuklugunu-acikladi-kayseride-deprem--1108250380.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kayseri'de deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kayseri'de deprem
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T10:07+0300
2026-08-26T10:07+0300
2026-08-26T10:09+0300
son depremler
deprem
kayseri
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_e81164881d48d0fae0df469250aa04c1.png
Kayseri'de deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/adiyamanda-art-arda-iki-deprem-meydana-geldi-1108242687.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_525:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_3ab85e2c88d142c0953bc2f335328754.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, kayseri, deprem son dakika
deprem, kayseri, deprem son dakika
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kayseri'de deprem
10:07 26.08.2026 (güncellendi: 10:09 26.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.