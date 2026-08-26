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AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kayseri'de deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kayseri'de deprem
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kayseri'de deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/adiyamanda-art-arda-iki-deprem-meydana-geldi-1108242687.html
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deprem, kayseri, deprem son dakika
deprem, kayseri, deprem son dakika

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kayseri'de deprem

10:07 26.08.2026 (güncellendi: 10:09 26.08.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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