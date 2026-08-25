https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/adiyamanda-art-arda-iki-deprem-meydana-geldi-1108242687.html

Adıyaman'da art arda iki deprem meydana geldi

Adıyaman'da art arda iki deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD, depremlerin derinliğini 7.01 ve 7 kilometre olarak... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

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2026-08-25T22:01+0300

son depremler

afad

deprem

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 21.40'ta, 4.2 büyüklüğündeki deprem ise saat 21.43'te meydana geldi.Deprem derinliği sırasıyla 7.01 ve 7 km olarak belirtildi.

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