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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Adıyaman'da art arda iki deprem meydana geldi
Adıyaman'da art arda iki deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD, depremlerin derinliğini 7.01 ve 7 kilometre olarak... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 21.40'ta, 4.2 büyüklüğündeki deprem ise saat 21.43'te meydana geldi.Deprem derinliği sırasıyla 7.01 ve 7 km olarak belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/balikesir-ve-cevresinde-korkutan-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1108208082.html
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afad, deprem
afad, deprem

Adıyaman'da art arda iki deprem meydana geldi

22:01 25.08.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Fotoğraf
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD, depremlerin derinliğini 7.01 ve 7 kilometre olarak açıkladı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 21.40'ta, 4.2 büyüklüğündeki deprem ise saat 21.43'te meydana geldi.
Deprem derinliği sırasıyla 7.01 ve 7 km olarak belirtildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2026
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