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ABD'de hakim, Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet kararına itirazını reddetti
ABD'de hakim, Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet kararına itirazını reddetti
Sputnik Türkiye
ABD'de bir federal hakim, Jeffrey Epstein'in suçlarına dahil olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ortağı Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T10:34+0300
2026-08-26T10:34+0300
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ABD'de bir hakim, Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet kararına yaptığı itirazı reddetti.New York'taki federal hakim, 64 yaşındaki Maxwell'in Aralık 2021'de verilen mahkumiyet kararının bozulması için yaptığı başvuruyu "temelsiz" ve "dayanaksız" olarak nitelendirdi.Maxwell, 5 ağır suçtan aldığı mahkumiyet kararına itiraz ederek anayasal haklarının "birden fazla açıdan ihlal edildiğini" savundu.Ancak hakim, Maxwell'in başvurusunu "uzun ve dağınık" olarak değerlendirdi. Kararda, itirazdaki iddiaların büyük bölümünün usul açısından incelenemeyeceği ve duruşmada sunulan tanık ifadeleri ile belgelerin Maxwell'in suçluluğunu ortaya koyduğu belirtildi.Epstein belgeleri Maxwell'in iddialarını desteklemediMaxwell, ABD Adalet Bakanlığının bu yılın başlarında yayımladığı Epstein bağlantılı belgelerin yanlış mahkum edildiğini gösterdiğini ileri sürdü. Hakim ise söz konusu belgelerin Maxwell'i aklamadığını, aksine "onu suçladığını veya mahkumiyet kararının doğruluğunu güçlendirdiğini" belirtti.Kararda ayrıca Maxwell'in iddialarının "spekülasyonlara, çarpıtmalara ve/veya açıkça yanlış beyanlara" dayandığı ifade edildi. Hakim, Maxwell'in yeni itirazlarda bulunması konusunda da uyarıda bulunarak, bunun mahkeme tarafından "iyi niyetli" bir başvuru olarak değerlendirilmeyeceğini belirtti.Maxwell, Epstein'in suçlarına yardım etmekten hüküm giymiştiMaxwell, 2021'de Epstein'in cinsel istismarlarına aracılık etmekten suçlu bulunmuştu. Savcılara göre Maxwell, 1994-2004 yılları arasında bazıları 14 yaşında olan kız çocuklarını Epstein tarafından istismar edilmeleri için kandırdı, işe dahil etti ve yönlendirdi. Epstein, 2019'da cezaevinde ölmüştü.Maxwell, bu yıl şubat ayında ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesine video bağlantısıyla katılmış, ancak soruları yanıtlamayı reddederek Anayasa'nın kendisine tanıdığı susma hakkını kullanmıştı.Maxwell daha önce ABD Başkanı Donald Trump'tan af talebinde de bulunmuştu. ABD Senatosu ise geçen ay Trump'ın Maxwell'i affetmesine karşı olduğunu belirten bir karar tasarısını kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-kongresinden-maxwellin-kaldigi-cezaevine-inceleme-kopek-yavrusu-ve-laptopu-var-1106608984.html
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ghislaine maxwell, jeffrey epstein, donald trump, abd
ghislaine maxwell, jeffrey epstein, donald trump, abd

ABD'de hakim, Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet kararına itirazını reddetti

10:34 26.08.2026
© AP Photo / Jon ElswickGhislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Jon Elswick
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ABD'de bir federal hakim, Jeffrey Epstein'in suçlarına dahil olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ortağı Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet kararını bozdurma talebini 'temelsiz' ve 'dayanıksız' bularak reddetti.
ABD'de bir hakim, Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell'in mahkumiyet kararına yaptığı itirazı reddetti.
New York'taki federal hakim, 64 yaşındaki Maxwell'in Aralık 2021'de verilen mahkumiyet kararının bozulması için yaptığı başvuruyu "temelsiz" ve "dayanaksız" olarak nitelendirdi.
Maxwell, 5 ağır suçtan aldığı mahkumiyet kararına itiraz ederek anayasal haklarının "birden fazla açıdan ihlal edildiğini" savundu.
Ancak hakim, Maxwell'in başvurusunu "uzun ve dağınık" olarak değerlendirdi. Kararda, itirazdaki iddiaların büyük bölümünün usul açısından incelenemeyeceği ve duruşmada sunulan tanık ifadeleri ile belgelerin Maxwell'in suçluluğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Epstein belgeleri Maxwell'in iddialarını desteklemedi

Maxwell, ABD Adalet Bakanlığının bu yılın başlarında yayımladığı Epstein bağlantılı belgelerin yanlış mahkum edildiğini gösterdiğini ileri sürdü. Hakim ise söz konusu belgelerin Maxwell'i aklamadığını, aksine "onu suçladığını veya mahkumiyet kararının doğruluğunu güçlendirdiğini" belirtti.
Kararda ayrıca Maxwell'in iddialarının "spekülasyonlara, çarpıtmalara ve/veya açıkça yanlış beyanlara" dayandığı ifade edildi. Hakim, Maxwell'in yeni itirazlarda bulunması konusunda da uyarıda bulunarak, bunun mahkeme tarafından "iyi niyetli" bir başvuru olarak değerlendirilmeyeceğini belirtti.

Maxwell, Epstein'in suçlarına yardım etmekten hüküm giymişti

Maxwell, 2021'de Epstein'in cinsel istismarlarına aracılık etmekten suçlu bulunmuştu. Savcılara göre Maxwell, 1994-2004 yılları arasında bazıları 14 yaşında olan kız çocuklarını Epstein tarafından istismar edilmeleri için kandırdı, işe dahil etti ve yönlendirdi. Epstein, 2019'da cezaevinde ölmüştü.
Maxwell, bu yıl şubat ayında ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesine video bağlantısıyla katılmış, ancak soruları yanıtlamayı reddederek Anayasa'nın kendisine tanıdığı susma hakkını kullanmıştı.
Maxwell daha önce ABD Başkanı Donald Trump'tan af talebinde de bulunmuştu. ABD Senatosu ise geçen ay Trump'ın Maxwell'i affetmesine karşı olduğunu belirten bir karar tasarısını kabul etmişti.
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