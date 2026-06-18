https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-kongresinden-maxwellin-kaldigi-cezaevine-inceleme-kopek-yavrusu-ve-laptopu-var-1106608984.html

ABD Kongresi’nden Maxwell’in kaldığı cezaevine inceleme: 'Köpek yavrusu ve laptopu var'

ABD Kongresi’nden Maxwell’in kaldığı cezaevine inceleme: 'Köpek yavrusu ve laptopu var'

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı komitelerin personeli, Jeffrey Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell'in bulunduğu Teksas'taki cezaevini ziyaret etti. Ziyaret... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:16+0300

2026-06-18T12:16+0300

2026-06-18T12:16+0300

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abd

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ABD Temsilciler Meclisi’ne bağlı Gözetim ve Yargı Komitesi çalışanları, Jeffrey Epstein davasında hüküm giyen Ghislaine Maxwell’in tutulduğu Teksas’taki Bryan Federal Kadın Cezaevi’ni ziyaret ederek tesisle ilgili incelemelerde bulundu. Demokrat vekiller Robert Garcia ve Jamie Raskin, ziyaretin Maxwell’in buraya nakledilme süreci ve cezaevinde ayrıcalıklı muamele görüp görmediğine ilişkin iddialar üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı.Vekillerin açıklamasına göre komite personeli, cezaevi kampında kapsamlı bir tur yaptı ve tesisin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Ancak Demokrat temsilciler, Cezaevleri Bürosu (BOP) yetkililerinin özellikle Maxwell’in “olağan dışı muamelesi”, tesisteki cinsel saldırı iddiaları ve şikayet bildiren mahkumlara yönelik misilleme iddiaları konusunda bazı soruları yanıtlamaktan kaçındığını ileri sürdü.BOP ise ziyaretin “şeffaf bir şekilde” gerçekleştiğini ve her iki partiden kongre personeline tesisin gösterildiğini açıkladı. Kurum, devam eden soruşturmalar ve personel süreçleri nedeniyle bazı detayların paylaşılamadığını, ancak soruların mümkün olduğunca yanıtlandığını belirtti.Ayrıcalık iddiaları tartışma yarattıMaxwell’in geçtiğimiz yaz Florida’daki federal cezaevinden Teksas’taki minimum güvenlikli kamp alanına nakledilmesi, Kongre’de ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Demokrat vekiller, benzer suçlardan hüküm giymiş kişilerin genellikle daha yüksek güvenlikli tesislerde tutulduğunu hatırlatarak naklin gerekçesinin açıklanmasını talep ediyor.Komite personelinin aktardığına göre cezaevi müdürü, kamp alanında 600’den fazla kadın mahkûm bulunduğunu ve Maxwell’in burada “hüküm giymiş cinsel suçlu olarak tek kişi” olduğunu ifade etti. Ancak yetkilinin, nakil kararının nedenine dair net bir bilgi veremediği aktarıldı.Ziyaret sırasında Maxwell ile görüşülmesine izin verilmediği de belirtildi.Laptopa, özel yemek ve ayrıcalıklı erişimKongre üyelerinin daha önceki soruşturmalarına yansıyan iddialar arasında Maxwell’in denetimsiz şekilde laptop kullanabildiği, özel hazırlanmış yemekler aldığı, bazı ziyaretçilerin elektronik cihaz getirmesine izin verildiği, köpek yavrusuna sahip olduğu ve diğer mahkumlardan farklı imkanlara sahip olduğu öne sürüldü.Ayrıca bazı ihbarcıların, Maxwell’in bazı personel alanlarını kullanabildiği ve televizyon gibi imkânlara ayrı şekilde erişim sağladığı yönünde iddialar ortaya attığı belirtildi.Cezaevleri Bürosu ise tüm bu iddiaların ciddiyetle incelendiğini, ancak yürütülen soruşturmalar hakkında yorum yapılamayacağını bildirdi.Soruşturma sürecekDemokrat vekiller Garcia ve Raskin, elde edilen bilgilerin yetersiz olduğunu ve incelemenin devam edeceğini açıkladı. Raskin’in daha önce Adalet Bakanlığı’na gönderdiği mektupta da Maxwell’in cezaevi koşullarına ilişkin ihbarcı iddialarına dikkat çekildiği hatırlatıldı.Maxwell’in avukatı ise daha önce yaptığı açıklamada müvekkiline yönelik ayrıcalık iddialarını reddederek, “insani muamelenin ayrıcalık olmadığını” savunmuştu.Kongre incelemesinin, Epstein davası etrafındaki siyasi ve hukuki tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde yapılması dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avustralyada-kus-gribi-yavru-deniz-fillerinin-yuzde-75inden-fazlasini-oldurdu-1106603933.html

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