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'ABD, dünya genelinde göçmen vizesi işlemlerini askıya aldı'
'ABD, dünya genelinde göçmen vizesi işlemlerini askıya aldı'
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ABD'nin, konsolosluk görevlilerine yönelik kapsamlı eğitim düzenlemek amacıyla dünya genelindeki göçmen vizesi başvurularının işlenmesini durdurduğu... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T03:45+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, dünya genelinde göçmen vizesi başvurularının işlenmesini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.Financial Times'ın bildirdiğine göre kararın, konsolosluk görevlilerine yönelik gelişmiş eğitim programları düzenlenmesi amacıyla alındığı belirtildi. Eğitimlerin, görevlilerin her bir vize başvurusunu daha kapsamlı ve tutarlı şekilde değerlendirmesini sağlamayı hedeflediği aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı ise göçmen vizesi başvuruları kapsamında yapılacak mülakatların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Karar, mahkeme sürecinin ardından geldiGöçmen vizesi işlemlerinin askıya alınmasının, geçen hafta bir federal yargıcın ABD Başkanı Donald Trump'ın 75 ülkeden yapılan göçmenlik başvurularının kabul edilmesini engelleyen kararını kaldırmasının ardından geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guney-koridor-kapatildi-1108244852.html
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abd, donald trump, vize
abd, donald trump, vize

'ABD, dünya genelinde göçmen vizesi işlemlerini askıya aldı'

03:45 26.08.2026
© FotoğrafABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Fotoğraf
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ABD'nin, konsolosluk görevlilerine yönelik kapsamlı eğitim düzenlemek amacıyla dünya genelindeki göçmen vizesi başvurularının işlenmesini durdurduğu bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, dünya genelinde göçmen vizesi başvurularının işlenmesini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.
Financial Times'ın bildirdiğine göre kararın, konsolosluk görevlilerine yönelik gelişmiş eğitim programları düzenlenmesi amacıyla alındığı belirtildi. Eğitimlerin, görevlilerin her bir vize başvurusunu daha kapsamlı ve tutarlı şekilde değerlendirmesini sağlamayı hedeflediği aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise göçmen vizesi başvuruları kapsamında yapılacak mülakatların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Karar, mahkeme sürecinin ardından geldi

Göçmen vizesi işlemlerinin askıya alınmasının, geçen hafta bir federal yargıcın ABD Başkanı Donald Trump'ın 75 ülkeden yapılan göçmenlik başvurularının kabul edilmesini engelleyen kararını kaldırmasının ardından geldiği belirtildi.
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