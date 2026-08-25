https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/yok-baskani-ozvardan-rektorlere-mektup-vakif-universitelerine-zam-uyarisi-1108222840.html

YÖK Başkanı Özvar’dan rektörlere mektup: Vakıf üniversitelerine zam uyarısı

YÖK Başkanı Özvar’dan rektörlere mektup: Vakıf üniversitelerine zam uyarısı

Sputnik Türkiye

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-YKS sonrası rektörlere gönderdiği mektupta kayıt süreci, kapasite planlaması, öğrenci affı ve vakıf üniversitelerinin... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T10:48+0300

2026-08-25T10:48+0300

2026-08-25T10:48+0300

türki̇ye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

zam

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-YKS sonrası üniversite kayıtlarının başlamasının ardından rektörlere mektup gönderdi. Özvar, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinden öğrenci affına, kapasite planlamasından kayıt süreçlerine kadar çeşitli konularda üniversitelere çağrıda bulundu.Özvar, ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını ve yeni eğitim-öğretim yılı için bu oranın yüzde 25 olarak belirlendiğini hatırlattı.Vakıf üniversitelerine yüzde 25 sınırı uyarısıÖzvar, öğrenim ücretlerindeki artışların öğrenciler ve aileleri üzerinde oluşturduğu mali yükün hesaba katılması gerektiğini belirterek, vakıf üniversitelerinden öğrenimin sürdürülmesini güçleştirecek uygulamalardan kaçınmalarını istedi.Özvar, şu ifadeleri kullandı:"Bütün vakıf yükseköğretim kurumlarımızın, öğrenim ücretleri için belirlenen yüzde 25'lik artış sınırına titizlikle uyması artık yasal bir zorunluluktur."Belirlenen sınırın üzerinde herhangi bir ad altında ilave ücret artışı talep edilmesine veya farklı ücret kalemleri ve uygulamalar yoluyla öğrencinin fiili mali yükünün yüzde 25'in üzerine çıkarılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Özvar, böyle bir durumda gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini belirtti.Zorunlu masraflar kayıt öncesinde açıklanacakYÖK Başkanı Özvar, öğrencinin kayıt işlemini tamamladığında ilgili akademik yıl boyunca karşılaşacağı zorunlu mali yükümlülüklerin tamamını bilmesi gerektiğine dikkati çekti.Öğrenim ücretinin yanı sıra hazırlık, laboratuvar, uygulama, yaz okulu ve eğitim materyali gibi zorunlu masrafların da kayıt öncesinde açık, anlaşılır ve erişilebilir biçimde ilan edilmesini istedi.Burs ve indirimlerin hangi şartlarda devam edeceği, hangi durumlarda sona ereceği ve öğrencinin sonraki yıllarda karşılaşabileceği mali yükümlülüklerin de kayıt sırasında açıklanması gerektiğini belirten Özvar, şöyle dedi:"Öğrencilerimizin normal öğrenim süreleri boyunca karşılaşacakları maliyetleri öngörebilmeleri, yükseköğretime erişim kadar yükseköğretimde kalabilmenin de temel şartlarından biridir."Özvar ayrıca vakıf üniversitelerinden taksitlendirme planlarında ailelerin ödeme gücünü gözetmelerini, ekonomik güçlük yaşayan öğrenciler için ilave ödeme kolaylıkları, ihtiyaca dayalı destekler ve burs mekanizmaları geliştirmelerini istedi.Üniversitelere öğrenci odaklı kayıt çağrısı2026-YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Özvar, yükseköğretime yönelik güçlü talebin devam ettiğini belirtti.Devlet üniversitelerinde kontenjanların büyük ölçüde dolmasının, vakıf yükseköğretim kurumlarında da öğrenci talebinin yüksek seviyede sürmesinin üniversitelere duyulan güven açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Özvar, yüksek doluluk oranlarının yalnızca bir yerleştirme başarısı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.Kayıt döneminin öğrencilerin üniversiteleriyle kuracakları ilk doğrudan temas olduğuna işaret eden Özvar, sürecin kolaylaştırıcı, güven verici, şeffaf ve öğrenci odaklı yürütülmesini istedi.Özvar, şu ifadeleri kullandı:"Üniversitelerimiz, öğrencilerimize akademik topluluğun gelecekteki asli üyeleri olarak yaklaşmalıdır. Öğrencilerimizin üniversiteleriyle ilk temaslarının aidiyet duygularını güçlendiren, kendilerini değerli ve güvende hissettiren bir nitelikte olması hepimizin ortak sorumluluğudur."Şehir dışından gelen ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için tedbir çağrısıÖzvar, özellikle şehir dışından gelen, engeli bulunan veya kayıt işlemlerinde desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.Telefon, e-posta ve çevrim içi danışma kanallarının aktif tutulması gerektiğini belirten Özvar, öğrencilerin kayıt, barınma, ulaşım, burs, hazırlık eğitimi ve akademik takvim konusunda doğru bilgiye kolaylıkla ulaşmasının önemine dikkati çekti.'Kontenjanların dolması nihai hedef olarak görülmemeli'Yüksek doluluk oranlarının beraberinde getireceği kapasite ihtiyacına da değinen Özvar, hem yeni kayıt yaptıracak hem de öğrenci affıyla üniversitelere dönecek öğrencilerin dikkate alınmasını istedi.Üniversitelerin derslik, laboratuvar, kütüphane, dijital kaynak, öğrenci danışmanlığı, yemek, ulaşım ve sosyal alanlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Özvar, şunları söyledi:"Kontenjanların dolması nihai hedef olarak görülmemeli, bu süreç, nitelikli eğitim, güçlü öğrenci desteği ve başarılı mezuniyet süreçlerinin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir."Üniversitelerden yeni öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu kolaylaştıracak oryantasyon programlarına ağırlık vermelerini isteyen Özvar, akademik danışmanlık mekanizmalarının da etkinleştirilmesi gerektiğini bildirdi.Yapay zekanın eğitimde kullanımına dikkat çektiÖzvar, üniversitelerin yapay zekanın eğitim ve araştırmadaki artan etkisini dikkate almasını da istedi.Öğrencilere bu teknolojileri etik, bilinçli ve üretken biçimde kullanma becerisi kazandıracak çalışmalara önem verilmesi gerektiğini belirtti.Öğrenci affı için son başvuru 9 Aralık 2026YÖK Başkanı Özvar, başvuruları 9 Aralık 2026’ya kadar devam edecek öğrenci affının uygulanmasına ilişkin de rektörlere uyarılarda bulundu.Aftan yararlanarak yükseköğretime dönmek isteyenlerin başvuru, kayıt, intibak, ders tanıma ve yatay geçiş işlemlerinin açık, hızlı ve kolaylaştırıcı biçimde yürütülmesini isteyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:"Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde gereksiz bürokratik yük getirilmemesini ve mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz."Özvar, aftan yararlanan öğrencilerin üniversitelerine dönüşünün, yarım kalan yükseköğretimlerini tamamlamaları için verilen yeni bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirtti.Uluslararası öğrenciler için şeffaflık çağrısıÜniversiteye yeni başlayan öğrencilere güvenilir barınma seçenekleri hakkında bilgi verilmesini isteyen Özvar, uluslararası öğrencilerin kayıtlarında da aynı şeffaf ve öğrenci odaklı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini bildirdi.Öğrenim ücretleri, burs koşulları, ikamet ve kayıt işlemlerine ilişkin açık bilgi verilmesini isteyen Özvar, öğrencilerin doğrulanmamış aracılar veya yanıltıcı yönlendirmeler nedeniyle mağdur edilmesinin önüne geçilmesine dikkati çekti.Özvar: Üniversitelerin başarısı yalnızca kayıt sayısıyla ölçülmemeliYeni akademik yılın üniversiteler ile öğrenciler arasında güçlü bir güven ilişkisi kurulması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin akademik başarının yanı sıra öğrenci memnuniyeti, eğitimde süreklilik, fırsat eşitliği ve güçlü bir kampüs deneyimini de temel sorumlulukları arasında görmesi gerektiğini ifade etti.Özvar, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:"Yeni akademik yılın başarısını değerlendirirken üniversitelerimize kaç öğrencinin kayıt yaptırdığından öte, öğrencilerimizin üniversitelerine nasıl uyum sağladıklarını, üniversite öğrenimlerini ne ölçüde sürdürebildiklerini ve mezun olacakları vakte dek kendileri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle ne ölçüde güçlü bir geleceğe hazırlandıklarını hesaba katmak zorundayız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/sicakliklar-dusuyor-istanbula-da-yagis-geliyor-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-uzak-durun-1108222533.html

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