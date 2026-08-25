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Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul’a da yağış geliyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'uzak durun' diyerek uyardı
Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul’a da yağış geliyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'uzak durun' diyerek uyardı
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Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından cuma gününden sonra hava değişiyor. Hafta sonu Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye genelinde gök... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, cuma gününden sonra hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği hafta sonunda, Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye genelinde yağış öngörülüyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yağışların gök gürültülü ve şiddetli olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.Hafta sonu Türkiye’nin büyük bölümünde yağış bekleniyorProf. Dr. Orhan Şen’in açıklamasına göre hafta sonu Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye yağışlı olacak.Yağışların 3 gün devam etmesi, bazı bölgelerde gök gürültülü ve şiddetli olması bekleniyor.İstanbul’a uzun aradan sonra yağış geliyorHava değişiminden İstanbul’un da etkilenmesi bekleniyor. Şen, uzun bir aranın ardından İstanbul’da da yağış görüleceğini bildirdi.Yağışlarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 6-7 derece düşeceğini belirten Şen, kuvvetli yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Orhan Şen’den dere ve köprü uyarısıProf. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Hafta sonu Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye yağışlı. Yağışlar gök gürültülü ve şiddeti olabilir. 3 gün devam edecek. Uzun aradan sonra İstanbul da yağışlı. Yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Yağışlara dikkat edelim. Dere kenarlarından köprülerden uzak duralım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/meteoroloji-saat-verdi-saganak-ve-firtina-kapida-1108218508.html
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orhan şen, basra, meteoroloji, i̇stanbul
orhan şen, basra, meteoroloji, i̇stanbul

Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul’a da yağış geliyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'uzak durun' diyerek uyardı

10:41 25.08.2026
© Cemal Yurttaşİstanbul yağmur
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Cemal Yurttaş
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Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından cuma gününden sonra hava değişiyor. Hafta sonu Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye genelinde gök gürültülü ve şiddetli olabilecek yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların 3 gün süreceğini, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın 6-7 derece düşeceğini açıkladı.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, cuma gününden sonra hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği hafta sonunda, Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye genelinde yağış öngörülüyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yağışların gök gürültülü ve şiddetli olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Hafta sonu Türkiye’nin büyük bölümünde yağış bekleniyor

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamasına göre hafta sonu Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye yağışlı olacak.
Yağışların 3 gün devam etmesi, bazı bölgelerde gök gürültülü ve şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul’a uzun aradan sonra yağış geliyor

Hava değişiminden İstanbul’un da etkilenmesi bekleniyor. Şen, uzun bir aranın ardından İstanbul’da da yağış görüleceğini bildirdi.
Yağışlarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 6-7 derece düşeceğini belirten Şen, kuvvetli yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Orhan Şen’den dere ve köprü uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hafta sonu Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye yağışlı. Yağışlar gök gürültülü ve şiddeti olabilir. 3 gün devam edecek. Uzun aradan sonra İstanbul da yağışlı. Yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Yağışlara dikkat edelim. Dere kenarlarından köprülerden uzak duralım."
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
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