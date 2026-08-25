https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/yasli-nufus-artiyor-huzurevi-yetmiyor-buyuksehirlerde-yigilma-var-1108221022.html

Yaşlı nüfus artıyor, huzurevi yetmiyor: 'Büyükşehirlerde yığılma var'

Yaşlı nüfus artıyor, huzurevi yetmiyor: 'Büyükşehirlerde yığılma var'

Sputnik Türkiye

Yaşlı nüfusun yüzde 11,1 ile tarihî zirveye ulaşması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altyapı hamlesi başlattı. Huzurevi kapasiteleri... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T09:52+0300

2026-08-25T09:52+0300

2026-08-25T09:52+0300

yaşam

yaşlı

yaşlı nüfus

nüfus

huzurevi

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

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TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı, yüzde 11,1’e yükselerek tarihi bir zirveye ulaşırken, bu durum yaşlıların bakım ve barınma problemini de beraberinde getiriyor.Aile Bakanı soruları yanıtladıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin yaşlıların bakım ve barınma hizmetlerine yönelik yazılı soru önergelerini cevapladı. Göktaş, bakım ihtiyacı olan yaşlılara kurumsal bakımın yanı sıra, evde bakım yardımı ve gündüzlü bakım hizmetleri gibi toplum temelli bakım hizmeti sunulduğunu hatırlattı. Türkiye genelinde Aile Bakanlığına bağlı toplam 178 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 15 bin 263 yaşlıya bakım hizmeti sunulduğunu belirten Göktaş, ayrıca 290 özel huzurevi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 18 huzurevi bulunduğunu kaydetti.Göktaş, huzurevlerine başvuran yaşlıların yaş ortalamasının 78 olduğunu, huzurevi sayısı ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Göktaş, bu kapsamda 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım kuruluşunun açılmasının planlandığını, 24 adet huzurevi inşaat aşamasında olduğunu, 14 tanesinin 2027 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.Göktaş, buna ek olarak 26 adet huzurevinin etüt proje aşamasında olduğunu, projeleri tamamlanan huzurevlerinin 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na inşaat olarak teklif edileceğini bildirdi.'Büyükşehirlerde yığılma var'Göktaş, huzurevlerinde sıra bekleme nedenleri arasında yaşlıların tek kişilik odada kalmayı tercih etmeleri, iklim şartları, beslenme alışkanlıkları gibi bölgesel tercihleri, doğup büyüdükleri şehirde kalma isteği ve kalmayı istedikleri huzurevindeki uygun bölümün dolu olması gibi etkenler bulunduğunu ifade etti. Göktaş, “Özellikle büyük illerimizdeki ve belirli huzurevlerindeki talep fazlalığı, yığılmalara sebep olmakta, bu nedenle başka illerde huzurevlerinde boş yer olsa dahi, sırada beklemeyi tercih etmektedirler” dedi.500 ilçeden daha kalabalıkAile Bakanlığına bağlı 178 huzurevinde 15 bin 263 yaşlıya hizmet veriliyor. Özellerle birlikte huzurevinde kalan sayısı 30 bine yaklaştı. Türkiye’de 500’ün üzerinde ilçenin nüfusu 30 binin altında.Gündüz hizmetleri de artırılacakHanede yaşlı birey bulunan ailelere yönelik gündüz hizmetleri ile yaşlı bireyin alışkın olduğu çevreden koparılmadan ailesi ve yakın çevresiyle bir arada olduğu, günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırılarak aktif ve sağlıklı yaşlanmanın gerçekleştirilmesine imkân tanındığını hatırlatan Göktaş, Türkiye genelinde gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasının planlandığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/aile-istatistikleri-aciklandi-tek-kisi-yasayanlarin-sayisi-en-fazla-hangi-ilde-yoksulluk-orani-1105663061.html

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yaşlı, yaşlı nüfus, nüfus, huzurevi, aile ve sosyal politikalar bakanlığı