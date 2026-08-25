https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ukraynada-yolsuzluk-sorusturmasi-zelenskiynin-eski-yardimcisi-mudraya-tutuklandi-1108223460.html

Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması: Zelenskiy’nin eski yardımcısı Mudraya tutuklandı

Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması: Zelenskiy’nin eski yardımcısı Mudraya tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İrina Mudraya’nın 60 gün süreyle tutuklanmasına ve... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T10:50+0300

2026-08-25T10:50+0300

2026-08-25T10:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

yolsuzluk

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ofis Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İrina Mudraya hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında kararını açıkladı. Mahkeme, Mudraya’nın 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmederken, kefalet bedelini 20 milyon grivna (yaklaşık 447 bin dolar) olarak belirledi.Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından başlatılan özel operasyon kapsamında; Mudraya’nın yanı sıra eski bir milletvekili ile devlete ait Sense Bank’ın yönetim kurulu başkanı ve denetim kurulu başkanının da yer aldığı bir suç örgütünün, yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri akladığı iddia ediliyor.Soruşturma kapsamında Mudraya’nın ikametgahında ve Sense Bank’ın genel merkezinde aramalar yapıldı. NABU tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, Mudraya’nın banka üzerinde kontrol sağlama süreçlerini görüştüğü tespit edildi. Gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy, Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzalamıştı.

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ukrayna, yolsuzluk, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy