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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ukraynada-yolsuzluk-sorusturmasi-zelenskiynin-eski-yardimcisi-mudraya-tutuklandi-1108223460.html
Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması: Zelenskiy’nin eski yardımcısı Mudraya tutuklandı
Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması: Zelenskiy’nin eski yardımcısı Mudraya tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İrina Mudraya’nın 60 gün süreyle tutuklanmasına ve... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna
yolsuzluk
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ofis Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İrina Mudraya hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında kararını açıkladı. Mahkeme, Mudraya’nın 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmederken, kefalet bedelini 20 milyon grivna (yaklaşık 447 bin dolar) olarak belirledi.Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından başlatılan özel operasyon kapsamında; Mudraya’nın yanı sıra eski bir milletvekili ile devlete ait Sense Bank’ın yönetim kurulu başkanı ve denetim kurulu başkanının da yer aldığı bir suç örgütünün, yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri akladığı iddia ediliyor.Soruşturma kapsamında Mudraya’nın ikametgahında ve Sense Bank’ın genel merkezinde aramalar yapıldı. NABU tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, Mudraya’nın banka üzerinde kontrol sağlama süreçlerini görüştüğü tespit edildi. Gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy, Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kuba-abd-ile-diyalog-tikanmis-durumda-1108220351.html
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ukrayna, yolsuzluk, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy
ukrayna, yolsuzluk, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy

Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması: Zelenskiy’nin eski yardımcısı Mudraya tutuklandı

10:50 25.08.2026 (güncellendi: 10:51 25.08.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaIrina Mudraya davasının görüldüğü mahkeme duruşması
Irina Mudraya davasının görüldüğü mahkeme duruşması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İrina Mudraya’nın 60 gün süreyle tutuklanmasına ve 447 bin dolar kefalet bedeli ödemesine karar verdi.
Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ofis Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İrina Mudraya hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında kararını açıkladı. Mahkeme, Mudraya’nın 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmederken, kefalet bedelini 20 milyon grivna (yaklaşık 447 bin dolar) olarak belirledi.
Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından başlatılan özel operasyon kapsamında; Mudraya’nın yanı sıra eski bir milletvekili ile devlete ait Sense Bank’ın yönetim kurulu başkanı ve denetim kurulu başkanının da yer aldığı bir suç örgütünün, yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri akladığı iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında Mudraya’nın ikametgahında ve Sense Bank’ın genel merkezinde aramalar yapıldı. NABU tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, Mudraya’nın banka üzerinde kontrol sağlama süreçlerini görüştüğü tespit edildi. Gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy, Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzalamıştı.
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