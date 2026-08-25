https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kuba-abd-ile-diyalog-tikanmis-durumda-1108220351.html

Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda

Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak iki ülke arasındaki diyaloğun şu aşamada ilerleme kaydedemediğini belirtti... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T09:19+0300

2026-08-25T09:19+0300

2026-08-25T09:19+0300

dünya

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küba

miguel diaz-canel

donald trump

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik "tıkanmış durumda" olduğunu söyledi. Brezilya merkezli Folha de S.Paulo gazetesine konuşan Diaz-Canel, Küba'nın mevcut durumunun "son derece karmaşık" ve "ıstırap verici" olduğunu belirtti.ABD hükümetiyle temas kurulduğunu ancak henüz ilerleme sağlanamadığını ifade eden Diaz-Canel, "Karmaşık ancak büyük bir yaratıcılık ve Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" dedi.Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ulusu boyunduruk altına alma çabası" içinde "kötülükle" hareket ettiğini savunarak Washington yönetimine yönelik eleştirilerini yineledi.Küba'daki reform paketiKüba'da haziran ayında "acil koduyla" onaylanan 176 maddelik reform paketine de değinen Diaz-Canel, düzenlemelerin "kapitalist reformlar" olmadığını ve ülkede "kapitalist restorasyon" yaşanmayacağını vurguladı.Reform paketinin ekonomiyi serbestleştirmeyi ve merkezsizleştirmeyi hedeflediğini belirten Diaz-Canel, maddelerin yüzde 76,1'inin hukuki dayanağa kavuştuğunu söyledi.Küba ekonomisi son 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldüUlusal basında yer alan tahminlere göre, Küba ekonomisi 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldü. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıstan itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımların ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da artırdığı belirtiliyor.Küba'da elektrik kesintileri ve toplu taşıma sorunları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hastanelerin de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebildiği aktarılıyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatlarının yüksek seviyelere çıktığı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kuba-ulke-genelindeki-elektrik-kesintileri-abdnin-kubaya-uyguladigi-soykirim-niteligindeki-1107777708.html

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