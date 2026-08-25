Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kuba-abd-ile-diyalog-tikanmis-durumda-1108220351.html
Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda
Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak iki ülke arasındaki diyaloğun şu aşamada ilerleme kaydedemediğini belirtti... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T09:19+0300
2026-08-25T09:19+0300
dünya
abd
küba
miguel diaz-canel
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d995ca532f24e36061784af4bfb03bae.jpg
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik "tıkanmış durumda" olduğunu söyledi. Brezilya merkezli Folha de S.Paulo gazetesine konuşan Diaz-Canel, Küba'nın mevcut durumunun "son derece karmaşık" ve "ıstırap verici" olduğunu belirtti.ABD hükümetiyle temas kurulduğunu ancak henüz ilerleme sağlanamadığını ifade eden Diaz-Canel, "Karmaşık ancak büyük bir yaratıcılık ve Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" dedi.Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ulusu boyunduruk altına alma çabası" içinde "kötülükle" hareket ettiğini savunarak Washington yönetimine yönelik eleştirilerini yineledi.Küba'daki reform paketiKüba'da haziran ayında "acil koduyla" onaylanan 176 maddelik reform paketine de değinen Diaz-Canel, düzenlemelerin "kapitalist reformlar" olmadığını ve ülkede "kapitalist restorasyon" yaşanmayacağını vurguladı.Reform paketinin ekonomiyi serbestleştirmeyi ve merkezsizleştirmeyi hedeflediğini belirten Diaz-Canel, maddelerin yüzde 76,1'inin hukuki dayanağa kavuştuğunu söyledi.Küba ekonomisi son 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldüUlusal basında yer alan tahminlere göre, Küba ekonomisi 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldü. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıstan itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımların ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da artırdığı belirtiliyor.Küba'da elektrik kesintileri ve toplu taşıma sorunları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hastanelerin de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebildiği aktarılıyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatlarının yüksek seviyelere çıktığı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kuba-ulke-genelindeki-elektrik-kesintileri-abdnin-kubaya-uyguladigi-soykirim-niteligindeki-1107777708.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_37:0:1237:900_1920x0_80_0_0_c1f633beda91dbc468f5cc948293c9f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, küba, miguel diaz-canel, donald trump
abd, küba, miguel diaz-canel, donald trump

Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda

09:19 25.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüba-ABD
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak iki ülke arasındaki diyaloğun şu aşamada ilerleme kaydedemediğini belirtti. Diaz-Canel, Küba'nın zorlu bir dönemden geçtiğini kabul ederken ülkenin 'çöküşün eşiğinde' olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik "tıkanmış durumda" olduğunu söyledi. Brezilya merkezli Folha de S.Paulo gazetesine konuşan Diaz-Canel, Küba'nın mevcut durumunun "son derece karmaşık" ve "ıstırap verici" olduğunu belirtti.
ABD hükümetiyle temas kurulduğunu ancak henüz ilerleme sağlanamadığını ifade eden Diaz-Canel, "Karmaşık ancak büyük bir yaratıcılık ve Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" dedi.
Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ulusu boyunduruk altına alma çabası" içinde "kötülükle" hareket ettiğini savunarak Washington yönetimine yönelik eleştirilerini yineledi.

Küba'daki reform paketi

Küba'da haziran ayında "acil koduyla" onaylanan 176 maddelik reform paketine de değinen Diaz-Canel, düzenlemelerin "kapitalist reformlar" olmadığını ve ülkede "kapitalist restorasyon" yaşanmayacağını vurguladı.
Reform paketinin ekonomiyi serbestleştirmeyi ve merkezsizleştirmeyi hedeflediğini belirten Diaz-Canel, maddelerin yüzde 76,1'inin hukuki dayanağa kavuştuğunu söyledi.

Küba ekonomisi son 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldü

Ulusal basında yer alan tahminlere göre, Küba ekonomisi 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldü. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıstan itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımların ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da artırdığı belirtiliyor.
Küba'da elektrik kesintileri ve toplu taşıma sorunları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hastanelerin de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebildiği aktarılıyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatlarının yüksek seviyelere çıktığı ifade ediliyor.
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
DÜNYA
Küba: Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı soykırım niteliğindeki ablukanın sonucudur
5 Ağustos, 02:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала