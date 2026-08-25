https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kuba-abd-ile-diyalog-tikanmis-durumda-1108220351.html
Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda
Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak iki ülke arasındaki diyaloğun şu aşamada ilerleme kaydedemediğini belirtti... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T09:19+0300
2026-08-25T09:19+0300
2026-08-25T09:19+0300
dünya
abd
küba
miguel diaz-canel
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d995ca532f24e36061784af4bfb03bae.jpg
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik "tıkanmış durumda" olduğunu söyledi. Brezilya merkezli Folha de S.Paulo gazetesine konuşan Diaz-Canel, Küba'nın mevcut durumunun "son derece karmaşık" ve "ıstırap verici" olduğunu belirtti.ABD hükümetiyle temas kurulduğunu ancak henüz ilerleme sağlanamadığını ifade eden Diaz-Canel, "Karmaşık ancak büyük bir yaratıcılık ve Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" dedi.Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ulusu boyunduruk altına alma çabası" içinde "kötülükle" hareket ettiğini savunarak Washington yönetimine yönelik eleştirilerini yineledi.Küba'daki reform paketiKüba'da haziran ayında "acil koduyla" onaylanan 176 maddelik reform paketine de değinen Diaz-Canel, düzenlemelerin "kapitalist reformlar" olmadığını ve ülkede "kapitalist restorasyon" yaşanmayacağını vurguladı.Reform paketinin ekonomiyi serbestleştirmeyi ve merkezsizleştirmeyi hedeflediğini belirten Diaz-Canel, maddelerin yüzde 76,1'inin hukuki dayanağa kavuştuğunu söyledi.Küba ekonomisi son 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldüUlusal basında yer alan tahminlere göre, Küba ekonomisi 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldü. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıstan itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımların ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da artırdığı belirtiliyor.Küba'da elektrik kesintileri ve toplu taşıma sorunları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hastanelerin de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebildiği aktarılıyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatlarının yüksek seviyelere çıktığı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kuba-ulke-genelindeki-elektrik-kesintileri-abdnin-kubaya-uyguladigi-soykirim-niteligindeki-1107777708.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_37:0:1237:900_1920x0_80_0_0_c1f633beda91dbc468f5cc948293c9f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, küba, miguel diaz-canel, donald trump
abd, küba, miguel diaz-canel, donald trump
Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak iki ülke arasındaki diyaloğun şu aşamada ilerleme kaydedemediğini belirtti. Diaz-Canel, Küba'nın zorlu bir dönemden geçtiğini kabul ederken ülkenin 'çöküşün eşiğinde' olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik "tıkanmış durumda" olduğunu söyledi. Brezilya merkezli Folha de S.Paulo gazetesine konuşan Diaz-Canel, Küba'nın mevcut durumunun "son derece karmaşık" ve "ıstırap verici" olduğunu belirtti.
ABD hükümetiyle temas kurulduğunu ancak henüz ilerleme sağlanamadığını ifade eden Diaz-Canel, "Karmaşık ancak büyük bir yaratıcılık ve Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" dedi.
Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ulusu boyunduruk altına alma çabası" içinde "kötülükle" hareket ettiğini savunarak Washington yönetimine yönelik eleştirilerini yineledi.
Küba'da haziran ayında "acil koduyla" onaylanan 176 maddelik reform paketine de değinen Diaz-Canel, düzenlemelerin "kapitalist reformlar" olmadığını ve ülkede "kapitalist restorasyon" yaşanmayacağını vurguladı.
Reform paketinin ekonomiyi serbestleştirmeyi ve merkezsizleştirmeyi hedeflediğini belirten Diaz-Canel, maddelerin yüzde 76,1'inin hukuki dayanağa kavuştuğunu söyledi.
Küba ekonomisi son 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldü
Ulusal basında yer alan tahminlere göre, Küba ekonomisi 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldü. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıstan itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımların ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da artırdığı belirtiliyor.
Küba'da elektrik kesintileri ve toplu taşıma sorunları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hastanelerin de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebildiği aktarılıyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatlarının yüksek seviyelere çıktığı ifade ediliyor.