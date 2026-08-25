Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/sosyal-medyada-fiyat-icin-dm-yazanlar-dikkat-bakanlik-harekete-gecti-1108236308.html
Sosyal medyada 'Fiyat için DM' yazanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada 'Fiyat için DM' yazanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek "Fiyat için DM" yazanlar Ticaret Bakanlığının radarına takıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T16:55+0300
2026-08-25T16:55+0300
türki̇ye
ticaret
ticaret bakanlığı
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108236917_38:0:1403:768_1920x0_80_0_0_159356c6986c3f4672e5c63ead2da150.jpg
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. "Fiyat için DM" şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı.'Fiyat için direkt mesaj' de gizli fiyatMevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı.Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. "Fiyat için DM" veya "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-aldatici-reklamlara-218-milyon-lira-ceza-1108095679.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108236917_208:0:1232:768_1920x0_80_0_0_f5331e4fca3687d7e9cb7637d09e9523.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret, ticaret bakanlığı, sosyal medya
ticaret, ticaret bakanlığı, sosyal medya

Sosyal medyada 'Fiyat için DM' yazanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti

16:55 25.08.2026
konut araba satış
konut araba satış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
Abone ol
Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek "Fiyat için DM" yazanlar Ticaret Bakanlığının radarına takıldı.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. "Fiyat için DM" şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı.

'Fiyat için direkt mesaj' de gizli fiyat

Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı.
Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. "Fiyat için DM" veya "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor.
uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza
19 Ağustos, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала