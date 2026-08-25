https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/sosyal-medyada-fiyat-icin-dm-yazanlar-dikkat-bakanlik-harekete-gecti-1108236308.html
Sosyal medyada 'Fiyat için DM' yazanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada 'Fiyat için DM' yazanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek "Fiyat için DM" yazanlar Ticaret Bakanlığının radarına takıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T16:55+0300
2026-08-25T16:55+0300
2026-08-25T16:55+0300
türki̇ye
ticaret
ticaret bakanlığı
sosyal medya
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. "Fiyat için DM" şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı.'Fiyat için direkt mesaj' de gizli fiyatMevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı.Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. "Fiyat için DM" veya "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-aldatici-reklamlara-218-milyon-lira-ceza-1108095679.html
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ticaret, ticaret bakanlığı, sosyal medya
ticaret, ticaret bakanlığı, sosyal medya
Sosyal medyada 'Fiyat için DM' yazanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek "Fiyat için DM" yazanlar Ticaret Bakanlığının radarına takıldı.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. "Fiyat için DM" şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı.
'Fiyat için direkt mesaj' de gizli fiyat
Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı.
Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. "Fiyat için DM" veya "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor.