https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/jd-vanceten-kanadaya-ticaret-mesaji-istedigimiz-tek-sey-adalet-1108224306.html
JD Vance'ten Kanada'ya ticaret mesajı: 'İstediğimiz tek şey adalet'
JD Vance'ten Kanada'ya ticaret mesajı: 'İstediğimiz tek şey adalet'
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ABD ile ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırarak, Ottawa yönetimine yönelik baskıyı sürdüreceklerini... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T10:55+0300
2026-08-25T10:55+0300
2026-08-25T10:55+0300
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abd
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j.d. vance
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ABD ile ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırdı ve bu amaçla Ottawa yönetimine yönelik baskıyı sürdüreceklerini belirtti. Vance, ABD'nin Kanada sınırındaki Maine eyaletinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasının ardından yerel basına değerlendirmelerde bulundu.Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu savunan Vance, Kanada ekonomisinin büyük ölçüde ABD'ye bağımlı olduğunu öne sürerek Ottawa yönetimini iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde daha adil koşullar sağlamaya çağırdı.Vance, "Kanadalıları müzakere masasına oturmaya ve işletmelerimize kendi işletmelerine gösterdikleri muameleyi göstermeye zorlayacağız. İstediğimiz tek şey adalet" ifadesini kullandı.Kanada'ya karşı daha sert bir tutum izleyeceklerini ve baskıyı sürdüreceklerini vurgulayan Vance, bunun uzun vadede ABD'nin çıkarına olacağını savundu.ABD-Kanada arasında tarife gerilimiABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.Kanada Başbakanı Mark Carney ise ticaret müzakerelerinde ABD'nin "ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan ve adaletsiz" şartlar önerdiğini belirterek, Washington'ın yeni tarifelerine karşılık vereceklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/avrupada-sicak-hava-dalgalari-35-binden-fazla-kisinin-olumune-neden-oldu-1108221711.html
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abd, donald trump, j.d. vance, mark carney
abd, donald trump, j.d. vance, mark carney
JD Vance'ten Kanada'ya ticaret mesajı: 'İstediğimiz tek şey adalet'
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ABD ile ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırarak, Ottawa yönetimine yönelik baskıyı sürdüreceklerini söyledi. Vance, Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarına en fazla karşılık veren ülkelerden biri olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ABD ile ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırdı ve bu amaçla Ottawa yönetimine yönelik baskıyı sürdüreceklerini belirtti. Vance, ABD'nin Kanada sınırındaki Maine eyaletinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasının ardından yerel basına değerlendirmelerde bulundu.
Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu savunan Vance, Kanada ekonomisinin büyük ölçüde ABD'ye bağımlı olduğunu öne sürerek Ottawa yönetimini iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde daha adil koşullar sağlamaya çağırdı.
Vance, "Kanadalıları müzakere masasına oturmaya ve işletmelerimize kendi işletmelerine gösterdikleri muameleyi göstermeye zorlayacağız. İstediğimiz tek şey adalet" ifadesini kullandı.
Kanada'ya karşı daha sert bir tutum izleyeceklerini ve baskıyı sürdüreceklerini vurgulayan Vance, bunun uzun vadede ABD'nin çıkarına olacağını savundu.
ABD-Kanada arasında tarife gerilimi
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.
Kanada Başbakanı Mark Carney ise ticaret müzakerelerinde ABD'nin "ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan ve adaletsiz" şartlar önerdiğini belirterek, Washington'ın yeni tarifelerine karşılık vereceklerini söylemişti.