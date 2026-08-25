https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusya-disisleri-kiev-ukraynadaki-insan-haklari-konusunda-dunyaya-yalan-soyluyor-1108239795.html

Rusya Dışişleri: Kiev, Ukrayna’daki insan hakları konusunda dünyaya ‘yalan’ söylüyor

Rusya Dışişleri: Kiev, Ukrayna’daki insan hakları konusunda dünyaya ‘yalan’ söylüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın din özgürlüğü alanındaki özel temsilcisi Mihail Meleh, Kiev rejiminin Ukrayna’daki insan haklarının durumu hakkında uluslararası... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T18:36+0300

2026-08-25T18:36+0300

2026-08-25T18:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna ortodoks kilisesi

kiev

ukrayna

rusya

vladimir zelenskiy

ukrayna güvenlik servisi

sbu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107957714_0:38:746:458_1920x0_80_0_0_32d54cd158061479b3bd686cd7ac7e26.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın din özgürlüğü hakkının güvence altına alınması alanındaki uluslararası işbirliği özel temsilcisi Mihail Meleh, Kiev rejiminin Ukrayna’daki insan hakları ihlallerini gizleyerek uluslararası topluma “açıkça yalan” aktardığını ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde Kiev rejiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne (UOK), din adamlarına ve cemaat üyelerine yönelik “hukuka aykırı eylemleri” hakkında yeni bir rapor yayınladı. Dokuz bölümden oluşan ve UOK’nin Ukrayna’daki mevcut durumuna ilişkin kısa bir değerlendirmenin de yer aldığı belge, bakanlığın bu konudaki üçüncü raporu olarak kayıtlara geçti.Rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Meleh, “Kolektif Batı’nın himayesi altında cezasız kaldığını gören Kiev rejimi, baskıları artırıyor ve uluslararası topluma ülkesindeki insan haklarının durumu hakkında açıkça yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da Ortodoksluğu yok etmeye yönelik "sistemli ve çok katmanlı bir devlet kampanyası" yürütüldüğünü vurgulayan Meleh, ülkedeki en büyük Ortodoks inananlar topluluğu olan UOK'ye karşı geniş çaplı bir baskı dalgası başlatıldığını kaydetti.Son yıllarda Kiev, Ukrayna'daki en büyük Ortodoks inananlar topluluğu olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne (UOK) karşı geniş çaplı bir baskı dalgası başlattı. Kanonik kilisenin faaliyetleri, Rusya ile bağlantılı olduğu bahanesiyle çeşitli bölgelerde yasaklandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), rahipler hakkında ceza davaları açıyor ve "Ukrayna karşıtı faaliyetlere" dair kanıt bulmak amacıyla aramalar yürütüyor. Rahiplerin birçoğu şu anda tutuklu bulunuyor.Yüzlerce UOK Ortodoks kilisesi, yerel yönetimlerin desteğiyle Ukraynalı ayrılıkçı gruplar tarafından zorla ele geçirilirken; rahipler, cemaat üyeleri, kadınlar ve erkekler fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ukrayna Parlamentosu (Rada) tarafından kabul edilen ve Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasına olanak tanıyan yasa ise 23 Eylül 2024 itibarıyla ülkede yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/lavrov-rusya-ve-vatikan-anlamli-diyalogu-surdurmeyi-basardi-1108232185.html

kiev

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna güvenlik servisi, sbu