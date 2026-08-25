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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/lavrov-rusya-ve-vatikan-anlamli-diyalogu-surdurmeyi-basardi-1108232185.html
Lavrov: Rusya ve Vatikan anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardı
Lavrov: Rusya ve Vatikan anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel olaylara rağmen Rusya ve Vatikan'ın aralarındaki anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardığını belirtti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T14:02+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
vatikan
görüşme
haberler
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan Devlet İlişkileri Sekreteri Paul Richard Gallagher ile Moskova'da bir araya geldi.Lavrov, görüşmede küresel olaylara rağmen Rusya ve Vatikan'ın aralarındaki anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardığını ifade etti.Gallagher ise Rusya ve Vatikan’ın tüm zorluklara rağmen diyaloğu sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, mevcut karmaşık uluslararası ortamda diyalog ve diplomasinin her zamankinden daha önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca Lavrov'a Moskova'ya daveti için teşekkür eden Gallagher, Vatikan'ın bu görüşmeyi değerli bulduğunu ve Rusya ile mevcut diyaloğun memnuniyetle karşılanan bir genişlemesi olarak gördüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lavrov-rusya-ingiltereyi-ukraynadaki-catismanin-tarafi-olarak-degerlendirme-hakkina-sahip-1108086730.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vatikan, görüşme, haberler
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vatikan, görüşme, haberler

Lavrov: Rusya ve Vatikan anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardı

14:02 25.08.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov-Paul Richard Gallagher
Sergey Lavrov-Paul Richard Gallagher - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel olaylara rağmen Rusya ve Vatikan'ın aralarındaki anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan Devlet İlişkileri Sekreteri Paul Richard Gallagher ile Moskova'da bir araya geldi.
Lavrov, görüşmede küresel olaylara rağmen Rusya ve Vatikan'ın aralarındaki anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardığını ifade etti.

Gezegenimizdeki tüm çalkantılara rağmen Vatikan ile güvene , karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog sürdürmeyi başardığımızı ve bunun olumlu ve uygulanabilir çözümler aramamıza olanak sağladığını belirtiyoruz."

Gallagher ise Rusya ve Vatikan’ın tüm zorluklara rağmen diyaloğu sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, mevcut karmaşık uluslararası ortamda diyalog ve diplomasinin her zamankinden daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Ayrıca Lavrov'a Moskova'ya daveti için teşekkür eden Gallagher, Vatikan'ın bu görüşmeyi değerli bulduğunu ve Rusya ile mevcut diyaloğun memnuniyetle karşılanan bir genişlemesi olarak gördüğünü vurguladı.
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