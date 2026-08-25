https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/lavrov-rusya-ve-vatikan-anlamli-diyalogu-surdurmeyi-basardi-1108232185.html

Lavrov: Rusya ve Vatikan anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardı

Lavrov: Rusya ve Vatikan anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, küresel olaylara rağmen Rusya ve Vatikan'ın aralarındaki anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardığını belirtti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T14:02+0300

2026-08-25T14:02+0300

2026-08-25T14:02+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan Devlet İlişkileri Sekreteri Paul Richard Gallagher ile Moskova'da bir araya geldi.Lavrov, görüşmede küresel olaylara rağmen Rusya ve Vatikan'ın aralarındaki anlamlı diyaloğu sürdürmeyi başardığını ifade etti.Gallagher ise Rusya ve Vatikan’ın tüm zorluklara rağmen diyaloğu sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, mevcut karmaşık uluslararası ortamda diyalog ve diplomasinin her zamankinden daha önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca Lavrov'a Moskova'ya daveti için teşekkür eden Gallagher, Vatikan'ın bu görüşmeyi değerli bulduğunu ve Rusya ile mevcut diyaloğun memnuniyetle karşılanan bir genişlemesi olarak gördüğünü vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lavrov-rusya-ingiltereyi-ukraynadaki-catismanin-tarafi-olarak-degerlendirme-hakkina-sahip-1108086730.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vatikan, görüşme, haberler