https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-senator-puskov-abd-abyi-artik-amerikanin-uzantisi-olarak-gormuyor-1108243694.html

Rus senatör Puşkov: ABD, AB’yi artık Amerika’nın 'uzantısı' olarak görmüyor

Rus senatör Puşkov: ABD, AB’yi artık Amerika’nın 'uzantısı' olarak görmüyor

Sputnik Türkiye

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ni Washington'un bir uzantısı olarak değil; ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T23:39+0300

2026-08-25T23:39+0300

2026-08-25T23:39+0300

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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Üyesi Aleksey Puşkov, Washington’un Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik değişen bakış açısını değerlendirdi.Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’yi ABD’nin sırtından geçinmeye çalışan bir “yük” olarak algıladığını belirterek, Trump yönetiminin Avrupa’yı aynı zamanda ekonomik bir rakip ve ABD’den ayrı, bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti.Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında böyle bir ayrışma bulunmadığını hatırlatan Puşkov, o dönem tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği’nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti.Bugün Rusya’ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir Batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığına işaret eden Puşkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı.Bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik politikalarda Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington’da hayal kırıklığı yarattığını belirten Puşkov, bu durumun Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösterdiğini aktardı.Puşkov, Trump’ın bu tavrı unutmayacağını ve ABD’nin Avrupa’ya sağlayacağı desteğin de şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Senatör, AB açısından en büyük riskin, olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ABD’nin NATO’nun 5. maddesine olan bağlılığını beyan etmesine rağmen fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih etme ihtimali olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/eski-ukrayna-savunma-bakani-fedorov-ukrayna-savasi-kaybediyor-1108242824.html

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aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, abd, avrupa birliği, ab, atlantik, soğuk savaş, nato, rusya, avrupa, donald trump