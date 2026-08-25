https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-ordusu-ukraynanin-yujniy-limaninda-askeri-malzeme-tasiyan-iki-gemiyi-vurdu-1108240597.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın Yujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Yujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Jujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T19:37+0300

2026-08-25T19:37+0300

2026-08-25T19:37+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam ettiğini duyurdu.Saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hava tabanlı hassas silahların kullanıldığını belirten bakanlık, vurulan hedefleri şöyle sıraladı:▪️Yujnıy limanında Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan iki kuru yük gemisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizatın tutulduğu dört depolama tesisi, ayrıca askeri yüklerin boşaltılması için kullanılan liman altyapı tesisleri,▪️Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı akaryakıt depolama tankları vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html

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