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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-ordusu-ukraynanin-yujniy-limaninda-askeri-malzeme-tasiyan-iki-gemiyi-vurdu-1108240597.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın Yujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Yujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Jujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-25T19:37+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam ettiğini duyurdu.Saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hava tabanlı hassas silahların kullanıldığını belirten bakanlık, vurulan hedefleri şöyle sıraladı:▪️Yujnıy limanında Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan iki kuru yük gemisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizatın tutulduğu dört depolama tesisi, ayrıca askeri yüklerin boşaltılması için kullanılan liman altyapı tesisleri,▪️Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı akaryakıt depolama tankları vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kiev, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kiev, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu, Ukrayna'nın Yujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurdu

19:37 25.08.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Jujnıy limanında askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam ettiğini duyurdu.
Saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hava tabanlı hassas silahların kullanıldığını belirten bakanlık, vurulan hedefleri şöyle sıraladı:
▪️Yujnıy limanında Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan iki kuru yük gemisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizatın tutulduğu dört depolama tesisi, ayrıca askeri yüklerin boşaltılması için kullanılan liman altyapı tesisleri,

▪️Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı akaryakıt depolama tankları vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti
2 Ağustos, 10:34
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