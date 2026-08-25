https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-ekonomist-yaptirimlar-rusyanin-dis-ticaret-yonelimini-degistirdi-1108241729.html

Rus ekonomist: Yaptırımlar, Rusya’nın dış ticaret yönelimini değiştirdi

Rus ekonomist: Yaptırımlar, Rusya’nın dış ticaret yönelimini değiştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın satın alma gücü paritesine göre dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisi haline gelmesini değerlendiren ekonomist Georgiy Ostapkoviç... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T20:51+0300

2026-08-25T20:51+0300

2026-08-25T20:51+0300

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avrupa

rusya merkez bankası

satınalma gücü paritesine (sgp)

dış ticaret

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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Yüksek Ekonomi Okulu Konjonktür Araştırmaları Merkezi Bilimsel Direktörü Georgiy Ostapkoviç, Rusya’nın satın alma gücü paritesi (SPG) bazında dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisi konumuna yükselmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sputnik’e konuşan Ostapkoviç, 2022 öncesinde Rusya’nın dış ticaretinde yüzde 40-45 bandında olan Avrupa’nın payının yaptırımların ardından yüzde 12’ye gerilediğini, yüzde 15 civarındaki Çin’in payının ise yüzde 38-40 seviyelerine ulaştığını ifade etti.Batı'nın adımları sonrası ticaret tablosunun tamamen tersine döndüğünü vurgulayan Ostapkoviç, Rusya’nın finansal akışlar ile mal ve hizmet ticaretini yaptırım uygulamayan ülkelere yönlendirmeyi başardığını kaydetti. Ostapkoviç, ABD ile dış ticaret hacminin 4 milyar doların altına düşerek Kırgızistan’la yapılan ticaretin bile gerisinde kaldığına dikkat çekti.Rus ekonomisinin Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığının aldığı önlemler, artan kamu harcamaları ve ekonomiye sağlanan bütçe desteğiyle sürece hızla uyum sağladığını belirten Ostapkoviç, iş dünyasının da tedarik ve satış kanallarını yeniden yapılandırarak Batılı ülkelerden yapılan ithalatı büyük ölçüde Çin’den karşılamaya başladığını aktardı.Süreç içerisinde kısmi ithal ikamesinin de devreye girdiğini, daha önce yurt dışından alınan bazı ürünlerin artık yerli üreticiler tarafından üretildiğini dile getiren ekonomist; dış ticaret ödemelerinde dolar kullanımının azaldığını, diğer para birimleri ve ruble üzerinden yapılan işlemlerin ise arttığını söyledi.Yaptırımların Rusya üzerindeki baskısının sürdüğünü kabul eden uzman, buna rağmen ülke ekonomisinde beklenen büyük hasarın veya çöküşün yaşanmadığını kaydetti. Ülkeler arasındaki küresel bağlantılar nedeniyle uluslararası ticaretin tamamen durdurulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Ostapkoviç, İran, Küba ve Myanmar gibi ülkelerin de on yıllardır süren yaptırımlara rağmen ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusyanin-yeni-ekonomik-modeli-sadece-doguya-yonelme-degil-egemen-ve-cok-yonlu-bir-ekonomi-modeli-1108237655.html

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