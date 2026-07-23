https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ispanyadan-sonra-cine-gonderilmisti-rojin-kabaisin-cep-telefonuna-ait-rapor-geldi-1107496481.html
İspanya'dan sonra Çin'e gönderilmişti: Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ait rapor geldi
İspanya'dan sonra Çin'e gönderilmişti: Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ait rapor geldi
Sputnik Türkiye
İncelenmek üzere İspanya'dan sonra Çin'e gönderilen Rojin Kabaiş'in cep telefonuyla ilgili hazırlanan rapor Türkiye'ye ulaştı. Raporda telefonun şifresinin... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın daha önce İspanya'ya gönderilen ve sonuç alınamayınca incelenmek üzere Çin'e gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalarda sonuç tamamlandı. Gelen raporda yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.Telefonun şifresi kırılamadıSabah'ın haberine göre, Rojin Kabaiş'in cep telefonu 30 Nisan'da tarihinde Adalet Bakanlığı yetkilileri ile siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinasyonunda Çin'e gönderildi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş, ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/adalet-bakani-gurlek-rojin-kabaisin-telefonu-cine-gonderilecek-1105542998.html
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rojin kabaiş, çin, cep telefonu
rojin kabaiş, çin, cep telefonu
İspanya'dan sonra Çin'e gönderilmişti: Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ait rapor geldi
İncelenmek üzere İspanya'dan sonra Çin'e gönderilen Rojin Kabaiş'in cep telefonuyla ilgili hazırlanan rapor Türkiye'ye ulaştı. Raporda telefonun şifresinin çözülemediği belirtildi.
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın daha önce İspanya'ya gönderilen ve sonuç alınamayınca incelenmek üzere Çin'e gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalarda sonuç tamamlandı. Gelen raporda yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.
Telefonun şifresi kırılamadı
Sabah'ın haberine göre, Rojin Kabaiş'in cep telefonu 30 Nisan'da tarihinde Adalet Bakanlığı yetkilileri ile siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinasyonunda Çin'e gönderildi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.
Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş, ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı.