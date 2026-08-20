https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yks-yerlestirmelerinde-yaklasik-50-bin-kisi-tekrar-universiteli-oldu-1108116103.html

YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu

YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu

Sputnik Türkiye

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan 1 milyon 279 bin 439 adaydan 730 bin 854’ü örgün ve açık öğretimde lisans veya ön lisans programlarına... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T11:09+0300

2026-08-20T11:09+0300

2026-08-20T11:09+0300

türki̇ye

yks 2025

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler, adayların öğrenim durumlarına göre üniversiteye yerleşme sayılarını ortaya koydu. Üniversite tercihinde bulunan 1 milyon 279 bin 439 adaydan 730 bin 854’ü, örgün ve açık öğretimdeki bir lisans veya ön lisans programına yerleşti.Yerleştirmeye başvuran adayların 90 bin 449’unu daha önce bir yükseköğretim programından mezun olanlar oluşturdu. Bu adaylardan 48 bin 895’i bir yükseköğretim programına yerleşerek yeniden üniversiteli oldu.48 bin 895 üniversite mezunu yeniden yerleşti2026-YKS kapsamında daha önce yükseköğretimden mezun olan adayların üniversite tercihleri de dikkat çekti.Bir yükseköğretim programından daha önce mezun olmuş 90 bin 449 kişi yerleştirmeye başvurdu. Bu adayların 48 bin 895’i üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.Böylece daha önce üniversite eğitimi tamamlamış 48 bin 895 kişi, 2026-YKS sonucunda yeniden bir yükseköğretim programına yerleşti.Lise son sınıftan 218 bin 441 aday yerleştiÜniversiteye yerleşen adaylar öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, lise son sınıf düzeyindeki 766 bin 971 adayın yerleştirme puanı hesaplandı.Bu grupta 350 bin 354 öğrenci üniversite tercihi yaptı. Tercihte bulunan adayların 218 bin 441’i bir yükseköğretim programına yerleşti.Daha önce yerleşemeyen 378 bin 664 aday üniversiteli olduÖnceki yıllarda üniversiteye yerleşmemiş adaylardan 954 bin 596 kişinin yerleştirme puanı hesaplandı.Bu adaylardan 672 bin 226’sı tercih yaptı. Yerleştirme sonuçlarına göre bu gruptaki 378 bin 664 aday bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı.Daha önce üniversiteye yerleşenlerden 64 bin 865 kişi yeniden yerleştiDaha önce bir üniversite programına yerleşmiş adaylar arasında ise 245 bin 447 kişinin yerleştirme puanı hesaplandı.Bu gruptaki adaylardan 124 bin 204’ü tercihte bulunurken, 64 bin 865’i bir yükseköğretim programına yerleşti.Kaydı silinen 19 bin 989 aday üniversiteye yerleştiYükseköğretimden kaydı silinmiş adaylar arasında 56 bin 879 kişinin 2026-YKS kapsamında yerleştirme puanı hesaplandı.Bu adayların 42 bin 206’sı üniversite tercihi yaptı. Yerleştirme sonuçlarına göre 19 bin 989 aday yeniden bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı.2026-YKS yerleştirme sonuçlarında 730 bin 854 aday programa yerleşti2026-YKS yerleştirme verilerine göre toplam 1 milyon 279 bin 439 aday üniversite tercihinde bulundu. Bu adaylardan 730 bin 854’ü örgün veya açık öğretimdeki lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/milyonlarca-adayin-bekledigi-yks-raporu-aciklandi-universiteye-yerlestirme-orani-en-yuksek-liseler-1108113356.html

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yks 2025, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)