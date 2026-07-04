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Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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tekirdağ büyükşehir belediyesi
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doğalgaz patlaması
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Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı binanın en üst katında, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.Patlama sırasında binanın 6. katından düştüğü belirlenen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Şiddetli patlama nedeniyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, bazı kişilerinde yaralandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/nigdede-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-yaralilar-var--1106804098.html
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türkiye, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ valiliği, çorlu, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması
türkiye, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ valiliği, çorlu, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması

Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var

00:15 04.07.2026 (güncellendi: 00:27 04.07.2026)
© AA / Süleyman Coşkun BozyelÇorlu'da apartmanda patlama
Çorlu'da apartmanda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı binanın en üst katında, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Patlama sırasında binanın 6. katından düştüğü belirlenen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şiddetli patlama nedeniyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, bazı kişilerinde yaralandığı öğrenildi.
Niğde - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
26 Haziran , 17:37
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