https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/tekirdagda-apartmanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1106992324.html
Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T00:15+0300
2026-07-04T00:15+0300
2026-07-04T00:27+0300
türki̇ye
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tekirdağ
tekirdağ büyükşehir belediyesi
tekirdağ valiliği
çorlu
patlama
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz patlaması
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Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı binanın en üst katında, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.Patlama sırasında binanın 6. katından düştüğü belirlenen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Şiddetli patlama nedeniyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, bazı kişilerinde yaralandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/nigdede-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-yaralilar-var--1106804098.html
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türkiye, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ valiliği, çorlu, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması
türkiye, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ valiliği, çorlu, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması
Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
00:15 04.07.2026 (güncellendi: 00:27 04.07.2026)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı binanın en üst katında, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Patlama sırasında binanın 6. katından düştüğü belirlenen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şiddetli patlama nedeniyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, bazı kişilerinde yaralandığı öğrenildi.