https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/tekirdagda-apartmanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1106992324.html

Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T00:15+0300

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Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı binanın en üst katında, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.Patlama sırasında binanın 6. katından düştüğü belirlenen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Şiddetli patlama nedeniyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, bazı kişilerinde yaralandığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/nigdede-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-yaralilar-var--1106804098.html

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