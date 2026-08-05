https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kuba-ulke-genelindeki-elektrik-kesintileri-abdnin-kubaya-uyguladigi-soykirim-niteligindeki-1107777708.html
Küba: Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı soykırım niteliğindeki ablukanın sonucudur
Küba: Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı soykırım niteliğindeki ablukanın sonucudur
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ada genelinde yaşanan dev elektrik kesintilerinin doğrudan ABD’nin enerji alanında uyguladığı ablukadan kaynaklandığını... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T02:41+0300
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2026-08-05T02:41+0300
dünya
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abd-küba i̇lişkileri
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülke genelinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin sorumlusunun ABD ambargosu olduğunu belirtti.Rodriguez, hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu ada genelinde elektrik kesintisi meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bulgaristan-tum-ulkeye-uyusturucu-tedarik-eden-yeralti-laboratuvari-cokertildi-1107776776.html
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küba, küba dışişleri bakanlığı, abd-küba i̇lişkileri, küba krizi, abd, bruno rodriguez
küba, küba dışişleri bakanlığı, abd-küba i̇lişkileri, küba krizi, abd, bruno rodriguez
Küba: Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı soykırım niteliğindeki ablukanın sonucudur
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ada genelinde yaşanan dev elektrik kesintilerinin doğrudan ABD’nin enerji alanında uyguladığı ablukadan kaynaklandığını belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülke genelinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin sorumlusunun ABD ambargosu olduğunu belirtti.
Rodriguez, hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla işbirliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor."
Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu ada genelinde elektrik kesintisi meydana gelmişti.