https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kremlin-bu-hafta-abd-temsilcileriyle-gorusme-plani-yok-1108231487.html

Kremlin: Bu hafta ABD temsilcileriyle görüşme planı yok

Kremlin: Bu hafta ABD temsilcileriyle görüşme planı yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, bu hafta ABD yönetimiyle herhangi bir temas planlanmadığını açıkladı. Kremlin, Donbas'ta ‘tampon bölge’ kurulması ve Ukrayna'ya NATO... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T13:23+0300

2026-08-25T13:23+0300

2026-08-25T13:28+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, bu hafta Kremlin'de ABD'li temsilcilerle herhangi bir görüşme yapılmayacağını bildirdi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Donbas'ta bir ‘tampon bölge’ oluşturulması yönündeki teklifini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Donbas'ın Rusya Federasyonu toprağı olduğunu belirterek üçüncü bir tarafın Rus bölgelerini yönetmesinin mümkün olmadığını vurguladı.‘NATO birlikleri kabul edilemez’Savaş sonrasına ilişkin senaryolarda Ukrayna’ya NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin yerleştirilmesi ihtimaline değinen Peskov, bu durumun Rusya için hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu yineledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirleri alacağını kaydetti.‘Batı saldırgan hattını sürdürüyor’Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik agresif politikalarına devam ettiğini öne süren Peskov, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiliz yetkililerin açıklamalarını örnek gösterdi.Stubb'ın Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapılara ve ticari tesislere yönelik saldırılarını destekleyen ifadelerini eleştiren Rus yetkili, bu tür yaklaşımların çatışmayı körüklediğini belirtti.Batılı siyasetçileri ‘savaş partisi’temsilcileri olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın yenilgiye uğratılabileceği yönündeki söylemlerin seçmenleri yanıltmaktan ibaret olduğunu ifade etti.‘Barış yolları olmadıkça operasyon sürecek’Rusya'nın diplomatik ve barışçıl çözüm yollarına açık kalmaya devam ettiğini belirten Peskov, ancak mevcut şartlarda bu mekanizmaların bulunmaması nedeniyle askeri operasyonun sürdürüleceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-flamingo-fuzelerini-hazirlayip-firlattigi-noktayi-vurdu-1108229787.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, batı, alexander stubb