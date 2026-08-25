https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kocaelispor-amed-sportif-faaliyetler-macindaki-sari-posetlere-sorusturma--1108233389.html
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'sarı poşetlere' soruşturma
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'sarı poşetlere' soruşturma
Sputnik Türkiye
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmadaki "tahrik edici... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T14:32+0300
2026-08-25T14:32+0300
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spor
kocaelispor
amed sportif faaliyetler
soruşturma
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Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'tahrik edici eylem'e yönelik soruşturma açıldı.'Sarı poşete' soruşturmaBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulduğu" belirtildi.Açıklamada, "Şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/amedspordan-kocaelispor-maci-sonrasi-tffye-cagri-sporun-birlestirici-ruhu-acisindan-kaygi-verici-1108228018.html
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kocaelispor, amed sportif faaliyetler, soruşturma
kocaelispor, amed sportif faaliyetler, soruşturma
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'sarı poşetlere' soruşturma
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmadaki "tahrik edici eylem"e ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'tahrik edici eylem'e yönelik soruşturma açıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulduğu" belirtildi.
Açıklamada, "Şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.