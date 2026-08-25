https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kocaelispor-amed-sportif-faaliyetler-macindaki-sari-posetlere-sorusturma--1108233389.html

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'sarı poşetlere' soruşturma

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'sarı poşetlere' soruşturma

Sputnik Türkiye

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmadaki "tahrik edici... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T14:32+0300

2026-08-25T14:32+0300

2026-08-25T14:32+0300

spor

kocaelispor

amed sportif faaliyetler

soruşturma

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Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 'tahrik edici eylem'e yönelik soruşturma açıldı.'Sarı poşete' soruşturmaBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulduğu" belirtildi.Açıklamada, "Şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/amedspordan-kocaelispor-maci-sonrasi-tffye-cagri-sporun-birlestirici-ruhu-acisindan-kaygi-verici-1108228018.html

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kocaelispor, amed sportif faaliyetler, soruşturma