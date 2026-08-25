https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/amedspordan-kocaelispor-maci-sonrasi-tffye-cagri-sporun-birlestirici-ruhu-acisindan-kaygi-verici-1108228018.html

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Kocaelispor maçı sonrası açıklama: Sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Kocaelispor maçı sonrası açıklama: Sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici

Sputnik Türkiye

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün deplasmanda oynanan Kocaelispor karşılaşmasına ilişkin, "Her... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T12:37+0300

2026-08-25T12:37+0300

2026-08-25T12:39+0300

spor

kocaelispor

amed sportif

haberler

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Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Eren'den Kocaelispor maçına ilişkin açıklama geldi.Eren, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşılaşmasında özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve puan kaybı yaşadıklarını belirtti.Ligin uzun bir maraton olduğunu, takımın ilerleyen haftalarda gerekli reaksiyonu göstererek hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğine inandığını ifade eden Eren, şunları kaydetti:TFF'ye çağrıKocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçında ne oldu?Kocaelispor taraftarlarından bir kısmı, Amed Sportif Faaliyetler maçında sarı poşet salladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/super-lig-kombine-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuzu-3-bin-lira-1108199839.html

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