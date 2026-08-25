https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/amedspordan-kocaelispor-maci-sonrasi-tffye-cagri-sporun-birlestirici-ruhu-acisindan-kaygi-verici-1108228018.html
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Kocaelispor maçı sonrası açıklama: Sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Kocaelispor maçı sonrası açıklama: Sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici
Sputnik Türkiye
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün deplasmanda oynanan Kocaelispor karşılaşmasına ilişkin, "Her... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:37+0300
2026-08-25T12:37+0300
2026-08-25T12:39+0300
spor
kocaelispor
amed sportif
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108228512_0:156:2924:1801_1920x0_80_0_0_d38ae81eca621bae9924319229ffd8d9.jpg
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Eren'den Kocaelispor maçına ilişkin açıklama geldi.Eren, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşılaşmasında özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve puan kaybı yaşadıklarını belirtti.Ligin uzun bir maraton olduğunu, takımın ilerleyen haftalarda gerekli reaksiyonu göstererek hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğine inandığını ifade eden Eren, şunları kaydetti:TFF'ye çağrıKocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçında ne oldu?Kocaelispor taraftarlarından bir kısmı, Amed Sportif Faaliyetler maçında sarı poşet salladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/super-lig-kombine-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuzu-3-bin-lira-1108199839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108228512_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b1a1cbe373ab5c4e08b8f0dbe8181b49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaelispor, amed sportif, haberler
kocaelispor, amed sportif, haberler
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Kocaelispor maçı sonrası açıklama: Sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici
12:37 25.08.2026 (güncellendi: 12:39 25.08.2026)
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün deplasmanda oynanan Kocaelispor karşılaşmasına ilişkin, "Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Eren'den Kocaelispor maçına ilişkin açıklama geldi.
Eren, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşılaşmasında özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve puan kaybı yaşadıklarını belirtti.
Ligin uzun bir maraton olduğunu, takımın ilerleyen haftalarda gerekli reaksiyonu göstererek hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğine inandığını ifade eden Eren, şunları kaydetti:
"Karşılaşma sırasında statta oluşturulan atmosfer, kullanılan dil ve semboller, toplumsal birliktelik ve sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici olmuştur. Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Spor sahalarının saygının ve fair play anlayışının hakim olduğu alanlar olması gerektiğine inanıyoruz. "
"Yaşanan bu olaylarla ilgili hem adli makamların hem de Türkiye Futbol Federasyonunun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını bekliyoruz. Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz."
Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçında ne oldu?
Kocaelispor taraftarlarından bir kısmı, Amed Sportif Faaliyetler maçında sarı poşet salladı.