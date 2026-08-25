https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kilitli-fay-15-mm-kaydi-prof-dr-osman-bektas-olasi-istanbul-depremi-icin-yeni-senaryoyu-acikladi-1108225669.html

Kilitli fay 15 mm kaydı: Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için 'yeni senaryoyu' açıkladı

Kilitli fay 15 mm kaydı: Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için 'yeni senaryoyu' açıkladı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında geçen hafta peş peşe gelen depremler endişe yaratırken Prof. Dr. Osman Bektaş kilitli Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti ve... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T11:19+0300

2026-08-25T11:19+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

marmara denizi

m6

osman bektaş

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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Geçen hafta Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan 'mikro depremler' endişe yaratırken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili yeni bir senaryoyu paylaştı. Kilitli Kumburgaz Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş ses dalgaları ölçümlerine göre fayın yılda 15 mm kaydığını söylerken, İstanbul'un batısındaki derin sürünmenin enerji birikimini engelleyeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Bektaş, “İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir" dedi. İstanbul depremi hakkında yeni bulgular diyerek duyurduSosyal medyası üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul depremi hakkında yeni bulgular ve deprem riski” başlığın adı altında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html

türki̇ye

i̇stanbul

marmara denizi

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i̇stanbul, marmara denizi, m6, osman bektaş, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi