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Kilitli fay 15 mm kaydı: Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için 'yeni senaryoyu' açıkladı
Kilitli fay 15 mm kaydı: Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için 'yeni senaryoyu' açıkladı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında geçen hafta peş peşe gelen depremler endişe yaratırken Prof. Dr. Osman Bektaş kilitli Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti ve... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Geçen hafta Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan 'mikro depremler' endişe yaratırken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili yeni bir senaryoyu paylaştı. Kilitli Kumburgaz Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş ses dalgaları ölçümlerine göre fayın yılda 15 mm kaydığını söylerken, İstanbul'un batısındaki derin sürünmenin enerji birikimini engelleyeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Bektaş, “İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir" dedi. İstanbul depremi hakkında yeni bulgular diyerek duyurduSosyal medyası üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul depremi hakkında yeni bulgular ve deprem riski” başlığın adı altında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, marmara denizi, m6, osman bektaş, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
i̇stanbul, marmara denizi, m6, osman bektaş, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi

Kilitli fay 15 mm kaydı: Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için 'yeni senaryoyu' açıkladı

11:19 25.08.2026
© AAProf. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA
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Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında geçen hafta peş peşe gelen depremler endişe yaratırken Prof. Dr. Osman Bektaş kilitli Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti ve fayın yılda 15 mm kaydığını söyledi. Prof. Dr. Bektaş 'deprem büyüklüğü de azalabilir' yorumunda bulundu.
Geçen hafta Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan 'mikro depremler' endişe yaratırken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili yeni bir senaryoyu paylaştı. Kilitli Kumburgaz Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş ses dalgaları ölçümlerine göre fayın yılda 15 mm kaydığını söylerken, İstanbul'un batısındaki derin sürünmenin enerji birikimini engelleyeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Bektaş, “İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir" dedi.

İstanbul depremi hakkında yeni bulgular diyerek duyurdu

Sosyal medyası üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul depremi hakkında yeni bulgular ve deprem riski” başlığın adı altında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik (ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi. Ancak, 8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir. İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir ( M6+)”
Marmara Denizi deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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20 Ağustos, 11:44

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