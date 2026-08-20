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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html
İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor
İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Adalar açıklarında 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Bölgede devam eden mikrodeprem hareketliliği faya yakın bölgelerde daha çok... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan sismik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntı özellikle Anadolu Yakası kıyı şeridi başta olmak üzere çevre ilçelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.Son dönemde peş peşe yaşanan küçük ölçekli depremlerle dikkat çeken Adalar fayı, yer bilimciler tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, fay segmenti üzerinde kümelenen bu tip sarsıntıların fayın aktif yapısını gösterdiğini ve deniz tabanındaki gerilim dinamiklerinin izlenmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbul-gece-boyunca-sallanmaya-devam-etti-pes-pese-yasanan-depremler-sonrasi-hangi-uzman-ne-dedi-1108110080.html
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i̇stanbul, anadolu yakası, adalar, türkiye, deprem, deprem son dakika, deprem, deprem fırtınası
i̇stanbul, anadolu yakası, adalar, türkiye, deprem, deprem son dakika, deprem, deprem fırtınası

İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor

11:44 20.08.2026 (güncellendi: 12:24 20.08.2026)
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMarmara Denizi deprem
Marmara Denizi deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Marmara Denizi Adalar açıklarında 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Bölgede devam eden mikrodeprem hareketliliği faya yakın bölgelerde daha çok hissedilirken, dün geceden itibaren bölgede yaklaşık 60'a yakın mikro sarsıntı kaydedildi.
İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan sismik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntı özellikle Anadolu Yakası kıyı şeridi başta olmak üzere çevre ilçelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
Son dönemde peş peşe yaşanan küçük ölçekli depremlerle dikkat çeken Adalar fayı, yer bilimciler tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, fay segmenti üzerinde kümelenen bu tip sarsıntıların fayın aktif yapısını gösterdiğini ve deniz tabanındaki gerilim dinamiklerinin izlenmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.
Marmara Denizi deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
SON DEPREMLER
İstanbul gece boyunca sallanmaya devam etti: Peş peşe yaşanan depremler sonrası hangi uzman ne dedi?
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