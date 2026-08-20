https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html
İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor
İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Adalar açıklarında 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Bölgede devam eden mikrodeprem hareketliliği faya yakın bölgelerde daha çok... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T11:44+0300
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İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan sismik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntı özellikle Anadolu Yakası kıyı şeridi başta olmak üzere çevre ilçelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.Son dönemde peş peşe yaşanan küçük ölçekli depremlerle dikkat çeken Adalar fayı, yer bilimciler tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, fay segmenti üzerinde kümelenen bu tip sarsıntıların fayın aktif yapısını gösterdiğini ve deniz tabanındaki gerilim dinamiklerinin izlenmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbul-gece-boyunca-sallanmaya-devam-etti-pes-pese-yasanan-depremler-sonrasi-hangi-uzman-ne-dedi-1108110080.html
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i̇stanbul, anadolu yakası, adalar, türkiye, deprem, deprem son dakika, deprem, deprem fırtınası
i̇stanbul, anadolu yakası, adalar, türkiye, deprem, deprem son dakika, deprem, deprem fırtınası
İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor
11:44 20.08.2026 (güncellendi: 12:24 20.08.2026)
Marmara Denizi Adalar açıklarında 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Bölgede devam eden mikrodeprem hareketliliği faya yakın bölgelerde daha çok hissedilirken, dün geceden itibaren bölgede yaklaşık 60'a yakın mikro sarsıntı kaydedildi.
İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan sismik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntı özellikle Anadolu Yakası kıyı şeridi başta olmak üzere çevre ilçelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
Son dönemde peş peşe yaşanan küçük ölçekli depremlerle dikkat çeken Adalar fayı, yer bilimciler tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, fay segmenti üzerinde kümelenen bu tip sarsıntıların fayın aktif yapısını gösterdiğini ve deniz tabanındaki gerilim dinamiklerinin izlenmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.