https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html

İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor

İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Adalar açıklarında 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Bölgede devam eden mikrodeprem hareketliliği faya yakın bölgelerde daha çok... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T11:44+0300

2026-08-20T11:44+0300

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İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan sismik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntı özellikle Anadolu Yakası kıyı şeridi başta olmak üzere çevre ilçelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.Son dönemde peş peşe yaşanan küçük ölçekli depremlerle dikkat çeken Adalar fayı, yer bilimciler tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, fay segmenti üzerinde kümelenen bu tip sarsıntıların fayın aktif yapısını gösterdiğini ve deniz tabanındaki gerilim dinamiklerinin izlenmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbul-gece-boyunca-sallanmaya-devam-etti-pes-pese-yasanan-depremler-sonrasi-hangi-uzman-ne-dedi-1108110080.html

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