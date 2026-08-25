https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/katar-abd-iran-muzakerelerinin-yeniden-baslamasi-icin-cabalar-suruyor-ancak-henuz-ilerleme-yok-1108234066.html

Katar: ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ancak henüz ilerleme yok

Katar: ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ancak henüz ilerleme yok

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için taraflarla temasların sürdüğünü ancak... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T15:20+0300

2026-08-25T15:20+0300

2026-08-25T15:20+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

katar

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

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Katar, ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için temasların sürdüğünü ancak henüz ilerleme kaydedilmediğini bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeler, ABD-İran müzakereleri ve Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Katar'ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi dönemdeki gibi açık olması, bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi olduğunu belirten Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için gerilimin taraflarıyla temasların aralıksız sürdüğünü söyledi.Ensari, buna rağmen görüşmelerde şu ana kadar yeni bir gelişme veya ilerleme yaşanmadığını vurguladı.Katar'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve diplomatik çözümler yoluyla tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasını öncelik olarak gördüğünü belirten Ensari, İran'ın boğazı kapatmasının uluslararası hukukta güvence altına alınan seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade etti.Ensari, "Hürmüz Boğazı'ndaki durumun kriz öncesindeki haline dönmesi ve burada seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.Katar'ın, İran'a yönelik ABD ekonomik yaptırımlarını destekleme konusunda henüz bir karar almadığını belirten Ensari, tüm tarafların müzakerelere dahil olmasını ve krizin arabuluculuk ile diplomasi yoluyla çözülmesini umduklarını kaydetti.'Herhangi bir gerilim bölgeyi ve dünyayı etkiler'Ensari, "İran'ın, bir saldırıya maruz kaldığında, bölge ülkelerini bu gerilime dahil etme çabalarını reddediyoruz" dedi.Körfez ülkeleri arasında olası tüm gerilim senaryolarına karşı kapsamlı koordinasyon bulunduğunu belirten Ensari, tüm Körfez ülkelerinin ABD-İran krizine barışçıl bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi.Bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilimin mevcut ekonomik koşullar nedeniyle hem bölgeyi hem de dünyayı etkileyeceği uyarısında bulunan Ensari, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle ekonomik alanda ihtiyati tedbirler aldıklarını belirtti.Katar, Mısır ve Türkiye Gazze için koordinasyon halindeKatar, Mısır ve Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ensari, "İsrail bölgenin bir parçası olmak istiyorsa yükümlülüklerini yerine getirmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cinden-abd-aciklamasina-yanit-iran-ile-is-birliginin-sekteye-ugratilmamasi-gerekiyor-1108231967.html

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