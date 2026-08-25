https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cinden-abd-aciklamasina-yanit-iran-ile-is-birliginin-sekteye-ugratilmamasi-gerekiyor-1108231967.html

Çin'den ABD açıklamasına yanıt: İran ile iş birliğinin sekteye uğratılmaması gerekiyor

Çin'den ABD açıklamasına yanıt: İran ile iş birliğinin sekteye uğratılmaması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in İran ile iş birliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve bu iş birliğine müdahale edilmemesi ya da sürecin sekteye uğratılmaması gerektiğini ifade etti.

2026-08-25T13:34+0300

2026-08-25T13:34+0300

2026-08-25T13:34+0300

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Bakanlık sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi.ABD'nin İran'a ve aralarında Çin'dekilerin de bulunduğu İran bağlantılı kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulama planlarını açıklamasının ardından Çin, çıkarlarını korumak için önlemler alacağını duyurdu.'Çin gerekli önlemleri alacaktır'Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenli basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Çin, yasa dışı tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşı olduğunu defalarca dile getirmiştir" dedi ve ekledi:ABD'nin İran ve Çin açıklaması neydi? ABD pazartesi günü, İran'ın ekonomik can damarını keseceğini belirttiği ancak en ağır yaptırımları içermeyen bir hamleyle 60 kişi, kuruluş ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.Trump yönetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasını sağlayan "destekçilere" ikincil yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunarak İran ekonomisini izole etmeyi amaçlayan bir plan duyurdu.Hazine yetkilisi Scott Bessent, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adı verilen yeni yaptırım planını açıklarken, "İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz" dedi.Bessent, Hazine Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya liderlerini aradığını ve onlardan İran ile "ilişkilerini kesmeleri yönünde somut taleplerde" bulunduğunu belirtti.Bessent, yönetimin Çin bankalarını hedef alıp almayacağı ya da Pekin ile ilişkileri korumak adına bundan kaçınıp kaçınmayacağı sorulduğunda, "Burada bugün şunu açıkça belirtmek istiyoruz. Hiç kimse ABD yaptırımlarının erişim alanı dışında değildir" dedi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/bessent-iranla-savasta-son-oyuna-giriyoruz-1108192483.html

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