https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kargo-paketlerinde-109-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1108243086.html

Kargo paketlerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kargo paketlerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, bir kişi için yakalama kararı çıkarıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

kargo

uyuşturucu

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Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ağustos'ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde kontrol gerçekleştirildi.Narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketinde Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin bulundu.Kargoyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta paketleri teslim alan A.S'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-sorusturmasi-37-yeni-klasor-ele-gecirildi-1108242969.html

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kargo, uyuşturucu