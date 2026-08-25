https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kargo-paketlerinde-109-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1108243086.html
Kargo paketlerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kargo paketlerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, bir kişi için yakalama kararı çıkarıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T23:11+0300
2026-08-25T23:11+0300
2026-08-25T23:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
kargo
uyuşturucu
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Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ağustos'ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde kontrol gerçekleştirildi.Narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketinde Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin bulundu.Kargoyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta paketleri teslim alan A.S'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-sorusturmasi-37-yeni-klasor-ele-gecirildi-1108242969.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kargo, uyuşturucu
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kargo, uyuşturucu
Kargo paketlerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
23:11 25.08.2026 (güncellendi: 23:12 25.08.2026)
Ankara'da bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, bir kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ağustos'ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde kontrol gerçekleştirildi.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketinde Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin bulundu.
Kargoyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta paketleri teslim alan A.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.