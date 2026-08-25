https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kanadadan-abdye-20-milyar-dolarlik-misilleme-yeni-tarifeler-icin-tarih-verildi-1108239426.html
Kanada'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme: Yeni tarifeler için tarih verildi
Kanada'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme: Yeni tarifeler için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerine misilleme olarak 27.6 milyar Kanada doları (yaklaşık 19.94 milyar ABD... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kanada hükümeti ayrıca tırmanan ticaret savaşından etkilenen işletmeler ve çalışanlar için geniş kapsamlı bir finansal destek paketi açıkladı.Washington'ın adımlarına birebir karşılık veren Ottawa yönetimi, ticaret savaşının iç piyasadaki etkilerini hafifletmek amacıyla 7.5 milyar Kanada doları tutarında yeni bir destek paketi de devreye sokuyor. Paket; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hibeleri, şirketlerin nakit akışını güvence altına alacak finansman kanallarını ve tarifeler nedeniyle işini kaybetme riski taşıyan çalışanlara verilecek doğrudan destekleri kapsıyor.'Dolar karşılığı dolar' demişti Mark Carney, TSİ ile Cumartesi gecesi başkent Ottawa'da yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin yeni tarifelerini 'dolar karşılığı dolar' yaklaşımıyla eşleştireceğini belirterek, uygulamanın Kanadalı işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumayı amaçladığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri şarap, mobilya, süt ürünleri, çimento, giyim, olta ve hokey ekipmanları gibi çeşitli ürünleri kapsıyor. Söz konusu ürünlerin toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar ve bu rakam Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 5.5'ine karşılık geliyor.Carney: ABD'nin talepleri kabul edilemezdiMisilleme kararı, Kanada ile ABD arasındaki müzakerelerin cuma günü sonuçsuz kalmasının ardından gelmiş, Mark Carney, TSİ ile Cumartesi gecesi başkent Ottawa'da yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin yeni tarifelerini 'dolar karşılığı dolar' yaklaşımıyla eşleştireceğini belirterek, uygulamanın Kanadalı işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumayı amaçladığını söylemişti. Trump'tan Kanada'ya sert tepkiTrump ise Carney'nin açıklamasına Truth Social üzerinden yanıt verdi. Kanada'nın ABD'nin bir eyaleti olmadan "eyalet olmanın avantajlarından yararlanmak istediğini" savunan Trump, Kanada'nın yıllardır ABD'li çiftçilere "çok yüksek" tarifeler uyguladığını ileri sürmüştü.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Kanada'nın misilleme kararının ardından yeni müzakerelerin planlanmadığını söyledi. Greer, Washington'ın Kanada'nın misillemesine karşı yeni önlemler üzerinde çalıştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/trumptan-kanada-sinirindaki-ontario-golu-icin-amerikan-golu-olarak-degistirecegiz-aciklamasi-1108234407.html
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abd, ottawa, gümrük tarifesi, gümrük vergisi
abd, ottawa, gümrük tarifesi, gümrük vergisi
Kanada'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme: Yeni tarifeler için tarih verildi
18:22 25.08.2026 (güncellendi: 18:26 25.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerine misilleme olarak 27.6 milyar Kanada doları (yaklaşık 19.94 milyar ABD doları) değerindeki ABD ürününe ek tarife getirdiğini duyurdu.
Kanada hükümeti ayrıca tırmanan ticaret savaşından etkilenen işletmeler ve çalışanlar için geniş kapsamlı bir finansal destek paketi açıkladı.
Resmi açıklamaya göre, ABD'den ithal edilen 700 ürünü kapsayan
ve yüzde 15, yüzde 25 ile yüzde 50 oranlarında
uygulanacak ek gümrük vergileri 8 Eylül itibarıyla
yürürlüğe girecek.
Washington'ın adımlarına birebir karşılık veren Ottawa yönetimi, ticaret savaşının iç piyasadaki etkilerini hafifletmek amacıyla 7.5 milyar Kanada doları tutarında yeni bir destek paketi de devreye sokuyor.
Paket; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hibeleri, şirketlerin nakit akışını güvence altına alacak finansman kanallarını ve tarifeler nedeniyle işini kaybetme riski taşıyan çalışanlara verilecek doğrudan destekleri kapsıyor.
'Dolar karşılığı dolar' demişti
Mark Carney, TSİ ile Cumartesi gecesi başkent Ottawa'da yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin yeni tarifelerini 'dolar karşılığı dolar' yaklaşımıyla eşleştireceğini belirterek, uygulamanın Kanadalı işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumayı amaçladığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri şarap, mobilya, süt ürünleri, çimento, giyim, olta ve hokey ekipmanları gibi çeşitli ürünleri kapsıyor. Söz konusu ürünlerin toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar ve bu rakam Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 5.5'ine karşılık geliyor.
Carney: ABD'nin talepleri kabul edilemezdi
Misilleme kararı, Kanada ile ABD arasındaki müzakerelerin cuma günü sonuçsuz kalmasının ardından gelmiş, Mark Carney, TSİ ile Cumartesi gecesi başkent Ottawa'da yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin yeni tarifelerini 'dolar karşılığı dolar' yaklaşımıyla eşleştireceğini belirterek, uygulamanın Kanadalı işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumayı amaçladığını söylemişti.
Trump'tan Kanada'ya sert tepki
Trump ise Carney'nin açıklamasına Truth Social üzerinden yanıt verdi. Kanada'nın ABD'nin bir eyaleti olmadan "eyalet olmanın avantajlarından yararlanmak istediğini" savunan Trump, Kanada'nın yıllardır ABD'li çiftçilere "çok yüksek" tarifeler uyguladığını ileri sürmüştü.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Kanada'nın misilleme kararının ardından yeni müzakerelerin planlanmadığını söyledi. Greer, Washington'ın Kanada'nın misillemesine karşı yeni önlemler üzerinde çalıştığını belirtti.