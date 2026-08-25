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Trump'tan Kanada sınırındaki Ontario Gölü için 'Amerikan Gölü olarak değiştireceğiz' açıklaması
Trump'tan Kanada sınırındaki Ontario Gölü için 'Amerikan Gölü olarak değiştireceğiz' açıklaması
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile Washington arasındaki ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde Kanada'ya yönelik iki yeni paylaşım yaptı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Trump, ilk paylaşımında Kanada'nın Ontario eyaletiyle ticari ilişkilerin azalacağı gerekçesiyle Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü" (Lake America) olarak değiştirilmesini değerlendirdiklerini söyledi.Trump, "ABD, Ontario ile artık fazla ticaret yapmayı beklemediğimiz için Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.'Zayıf ve etkisiz bir başbakan'Trump, ikinci paylaşımında ise Kanada'da Fransızca konuşulmasına müdahale etmeyi hiçbir zaman düşünmediğini belirterek Kanada Başbakanı Mark Carney'yi hedef aldı."Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla müdahale etmem. Aslında böyle aptalca bir şey yapmayı hiç düşünmedim" diyen Trump, Carney'nin bu yöndeki iddialarını "yalan" olarak nitelendirdi.Trump, "Bu yalan, Quebec halkının siyasi desteğini kazanmak için tamamen kaybetmiş olan zayıf ve etkisiz bir başbakan tarafından uyduruldu. Fransız Kanadalıları seviyorum" ifadelerini kullandı.Carney ise ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin son aşamasında Washington'ın Kanada'nın Fransız dili ve kültürünü korumaya yönelik bazı politikalarında değişiklik talep ettiğini söylemişti. Carney, Fransızcanın korunmasının Kanada için müzakere konusu olamayacağını belirtmişti.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Carney'nin bu iddialarını reddederek bunları "yanlış bir hikaye" olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/trumptan-kanadaya-yeni-tarife-hamlesi-otomobil-ve-celikte-oran-yuzde-50ye-cikacak-1108210104.html
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donald trump, abd, haberler, abd, washington
donald trump, abd, haberler, abd, washington
Trump'tan Kanada sınırındaki Ontario Gölü için 'Amerikan Gölü olarak değiştireceğiz' açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile Washington arasındaki ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde Kanada'ya yönelik iki yeni paylaşım yaptı.
Trump, ilk paylaşımında Kanada'nın Ontario eyaletiyle ticari ilişkilerin azalacağı gerekçesiyle Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü" (Lake America) olarak değiştirilmesini değerlendirdiklerini söyledi.
Trump, "ABD, Ontario ile artık fazla ticaret yapmayı beklemediğimiz için Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklaması, ABD ile Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından iki ülke arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. Washington hafta sonu yaklaşık 20 milyar dolarlık
Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi
uygulamaya başlamış, Ottawa ise ABD'ye karşı misilleme önlemleri hazırladığını açıklamıştı.
'Zayıf ve etkisiz bir başbakan'
Trump, ikinci paylaşımında ise Kanada'da Fransızca konuşulmasına müdahale etmeyi hiçbir zaman düşünmediğini belirterek Kanada Başbakanı Mark Carney'yi hedef aldı.
"Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla müdahale etmem. Aslında böyle aptalca bir şey yapmayı hiç düşünmedim" diyen Trump, Carney'nin bu yöndeki iddialarını "yalan" olarak nitelendirdi.
Trump, "Bu yalan, Quebec halkının siyasi desteğini kazanmak için tamamen kaybetmiş olan zayıf ve etkisiz bir başbakan tarafından uyduruldu. Fransız Kanadalıları seviyorum" ifadelerini kullandı.
Carney ise ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin son aşamasında Washington'ın Kanada'nın Fransız dili ve kültürünü korumaya yönelik bazı politikalarında değişiklik talep ettiğini söylemişti. Carney, Fransızcanın korunmasının Kanada için müzakere konusu olamayacağını belirtmişti.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Carney'nin bu iddialarını reddederek bunları "yanlış bir hikaye" olarak nitelendirmişti.