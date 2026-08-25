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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kademeli-emeklilik-olacak-mi-milyonlarin-bekledigi-sartlar-tek-tek-siralandi-1108224950.html
Kademeli Emeklilik olacak mı? Milyonların beklediği şartlar tek tek sıralandı
Kademeli Emeklilik olacak mı? Milyonların beklediği şartlar tek tek sıralandı
Sputnik Türkiye
Kademeli Emeklilik milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği, 1999 sonrası sigorta girişi bulunanların emeklilik şartlarının... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T11:16+0300
2026-08-25T11:16+0300
ekonomi̇
kademeli emeklilik
emeklilik
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Kademeli Emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği, 1999 yılı sonrası sigorta girişi olanların da erken emekli edilmesi için girişimlerde bulunuyor.Dernek yöneticileri siyasilerle görüşerek bilgi alışverişinde bulunurken, Kademeli Emeklilik konusunda henüz ortaya çıkmış bir çalışma veya taslak bulunmuyor.Kademeli Emeklilik için henüz çalışma veya taslak yokGeçtiğimiz yıllarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından, 1999 yılı sonrası sigorta girişi bulunanların emeklilik koşulları da gündeme geldi.Emeklilikte Adalet Derneği, bu gruptaki kişilerin daha erken emekli olabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Ancak Kademeli Emeklilik konusunda henüz bir çalışma veya taslak ortaya çıkmadı.8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartları nasıl?8 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi bulunanlar, EYT kapsamında yer alıyor. Bu dönem sigortalılarında yaş şartı aranmazken, 5000-5975 prim günü ve sigortalılık süresi şartı uygulanıyor.Sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl olarak geçerli. Yaşını doldurup primi yetmeyenler için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik hakkı bulunuyor.9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında şartlar değişiyor9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında SGK girişi bulunanlarda farklı emeklilik şartları uygulanıyor.Kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün; erkeklerde ise 60 yaş ve 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün şartları geçerli.1 Mayıs 2008 sonrasında 7200 prim günü şartı1 Mayıs 2008 sonrası SGK girişi olanlarda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından başlanmak üzere 7200 prim günü şartına tabi tutuluyor.Bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar artıyor.Bir günlük sigorta girişi farkı gündemdeEmeklilikte Adalet Derneğinin gündeme getirdiği konuların başında 8 Eylül 1999 ile 9 Eylül 1999 tarihleri arasındaki sigorta başlangıcı farkı geliyor.8 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olanla 9 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olan kişiler arasında 17-20 yıl arasında emeklilik farkı oluşuyor.Dernek, bu farkın çok olduğunu, emeklilikte adaletin sağlanamadığını ve milyonlarca kişinin hakkının yendiğini iddia ediyor.Kademeli Emeklilik için talep edilen yaş ve prim şartlarıEmeklilikte Adalet Derneğinin Kademeli Emeklilik talebi, sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim günü şartlarının kademeli şekilde belirlenmesini içeriyor.1999-2000 girişliler için 43 ve 45 yaş talebiDerneğin talebine göre 1999-2000 girişlilerde kadınlar için 43, erkekler için 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü isteniyor.2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün; 2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün talep ediliyor.2003-2005 girişliler için talep edilen şartlar2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün isteniyor.2005 girişliler için ise kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 prim günü talep ediliyor.2006-2008 girişlileri için istenen yaş ve prim günleriDerneğin talebinde 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün şartı bulunuyor.2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü talep ediliyor.
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kademeli emeklilik, emeklilik
kademeli emeklilik, emeklilik

Kademeli Emeklilik olacak mı? Milyonların beklediği şartlar tek tek sıralandı

11:16 25.08.2026
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Kademeli Emeklilik milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği, 1999 sonrası sigorta girişi bulunanların emeklilik şartlarının değiştirilmesi için girişimlerini sürdürüyor. Dernek yöneticileri siyasilerle görüşürken, henüz ortaya çıkmış bir çalışma veya taslak bulunmuyor.
Kademeli Emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği, 1999 yılı sonrası sigorta girişi olanların da erken emekli edilmesi için girişimlerde bulunuyor.
Dernek yöneticileri siyasilerle görüşerek bilgi alışverişinde bulunurken, Kademeli Emeklilik konusunda henüz ortaya çıkmış bir çalışma veya taslak bulunmuyor.

Kademeli Emeklilik için henüz çalışma veya taslak yok

Geçtiğimiz yıllarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından, 1999 yılı sonrası sigorta girişi bulunanların emeklilik koşulları da gündeme geldi.
Emeklilikte Adalet Derneği, bu gruptaki kişilerin daha erken emekli olabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Ancak Kademeli Emeklilik konusunda henüz bir çalışma veya taslak ortaya çıkmadı.

8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartları nasıl?

8 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi bulunanlar, EYT kapsamında yer alıyor. Bu dönem sigortalılarında yaş şartı aranmazken, 5000-5975 prim günü ve sigortalılık süresi şartı uygulanıyor.
Sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl olarak geçerli. Yaşını doldurup primi yetmeyenler için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik hakkı bulunuyor.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında şartlar değişiyor

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında SGK girişi bulunanlarda farklı emeklilik şartları uygulanıyor.
Kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün; erkeklerde ise 60 yaş ve 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün şartları geçerli.

1 Mayıs 2008 sonrasında 7200 prim günü şartı

1 Mayıs 2008 sonrası SGK girişi olanlarda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından başlanmak üzere 7200 prim günü şartına tabi tutuluyor.
Bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar artıyor.

Bir günlük sigorta girişi farkı gündemde

Emeklilikte Adalet Derneğinin gündeme getirdiği konuların başında 8 Eylül 1999 ile 9 Eylül 1999 tarihleri arasındaki sigorta başlangıcı farkı geliyor.
8 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olanla 9 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olan kişiler arasında 17-20 yıl arasında emeklilik farkı oluşuyor.
Dernek, bu farkın çok olduğunu, emeklilikte adaletin sağlanamadığını ve milyonlarca kişinin hakkının yendiğini iddia ediyor.

Kademeli Emeklilik için talep edilen yaş ve prim şartları

Emeklilikte Adalet Derneğinin Kademeli Emeklilik talebi, sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim günü şartlarının kademeli şekilde belirlenmesini içeriyor.

SGK giriş yılı

Kadınlarda talep edilen yaş

Erkeklerde talep edilen yaş

Talep edilen prim günü

1999-2000

43

45

6.400

2001

44

46

6.475

2002

45

47

6.550

2003

46

48

6.625

2004

47

49

6.700

2005

48

50

6.775

2006

49

51

6.850

2007

50

52

6.925

2008

51

53

7.000

1999-2000 girişliler için 43 ve 45 yaş talebi

Derneğin talebine göre 1999-2000 girişlilerde kadınlar için 43, erkekler için 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü isteniyor.
2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün; 2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün talep ediliyor.

2003-2005 girişliler için talep edilen şartlar

2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün isteniyor.
2005 girişliler için ise kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 prim günü talep ediliyor.

2006-2008 girişlileri için istenen yaş ve prim günleri

Derneğin talebinde 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün şartı bulunuyor.
2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü talep ediliyor.
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