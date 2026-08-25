DinamikPay'a bahis ve kara para soruşturması: Gözaltılar var

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.